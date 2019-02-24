Medipol Başakşehir - Bursaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında dün oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesi dün akşam saat 19.00'da başlamış ancak hava koşulları nedeniyle hakem Halis Özkahya'nın tarafından 5'inci dakikada tatil edilmişti. Bugün aynı saatte kaldığı yerden devam eden mücadele, Medipol Başakşehir yedek kulübesinden Caiçara'nın taç atışıyla başladı.

Saat 17.00'de hakem Halis Özkahya ve yardımcıları sahaya geldi ve zeminde incelemelerde bulundu. Özkahya 17.45'te 2'nci incelemeyi gerçekleştirdi ve takımlar ise saat 18.00 gibi ısınmak için sahaya çıktı.

İKİ TAKIM DA AYNI KADROLARLA SAHADA

Bugüne ertelen Medipol Başakşehir - Bursaspor maçında iki takım da aynı kadrolarıyla sahada yer aldı. Medipol Başakşehir; Mert, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda ve Robinho ilk 11'iyle sahaya çıkarken, Bursaspor; Muhammed, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Lima, Shehu, Latovlevici, Sakho kadrosuyla sahada yer aldı.

DHA