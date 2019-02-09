Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy (Dk. 25 Attamah), İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro (Dk. 64 Demba Ba), Elia (Dk. 81 Arda), Robinho

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic - Kanstrup, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, Taylan (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Sunu (Dk. 64 Emrah Başsan), Obertan, Edouk, Opseth (Dk. 79 Rashad)

GOLLER: Dk 11 (KK) Opseth (Medipol Başakşehir), Dk. 74 Egemen (BB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Epureanu, Emre, Attamah (Medipol Başakşehir) - Taylan (BB Erzurumspor)

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, 11'inci dakikada Opseth'in kendi kalesine attığı golle öne geçerken, BB Erzurumspor'un golü 74'üncü dakikada Egemen'den geldi.

2'nci dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Hücum yönünün solundan serbest vuruş kazanan turuncu lacivertli takımda topun başına Emre Belözoğlu geçti. Robinho, Emre'nin ceza sahasına gönderdiği topa düzgün bir vuruş yaptı. Sehic topu çizgiden çıkarırken topa ikinci hamlesinde sahip oldu.

6'ncı dakikada ceza sahası sağ çaprazından Caiçara'nın pasında topla buluşan Visca'ın şutunu kaleci Sehic kurtardı.

11'inci dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre'nin ceza sahasına gönderdiği topu Opseth ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

25'inci dakikada Obertan'ın uzak mesafeden şutu Başakşehir savunmasına çarpıp yön değiştirdi, kaleci Mert'in son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.

35'inci dakikada BB Erzurumspor beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda Obertan'ın pasıyla topla buluşan Edouk'un vuruşu az farkla üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

61'inci dakikada Visca'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Robinho'nun kaleci Sehic'i geçip çektiği şut yan ağlarda kaldı.

74'üncü dakikada BB Erzurumspor beraberliği yakaladı. Emre Başsan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa düzgün bir kafa vuruşu yapan Egemen takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

LUCESCU DA MAÇI İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesini tribünden takip etti.

DHA