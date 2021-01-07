Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 17. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 06.01.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç Sonucu Ne Oldu? Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu: Medipol Başakşehir Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 0 Medipol Başakşehir Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.01.2021 16:00

Medipol Başakşehir Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Samet Çavuş(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Mert Güzenge(avar)

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 10. Berkay Özcan, 11. Nacer Chadlı, 17. İrfan Can Kahveci, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues

Yedekler

13. Ahmet Said Kıvanç, 5. Mehmet Topal, 8. Danijel Aleksic, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 19. Demba Ba, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 24. Ravil Tagir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 33. Uğur Uçar, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Goller

Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen,40.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart İrfan Can Kahveci 88.dk

Oyundan Çıkanlar

Mahmut Tekdemir 88.dk, Nacer Chadlı 74.dk, Edın Vısca 88.dk, Deniz Türüç 88.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 65.dk

Oyuna Girenler

Mehmet Topal 88.dk, Danijel Aleksic 74.dk, Uğur Uçar 88.dk, Okechukwu Godson Azubuıke 88.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 65.dk

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

85. Fabien Ceddy Farnolle, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 5. Hasan Hatipoğlu, 11. Arvydas Novıkovas, 17. Emrah Başsan, 20. Mitchell Glenn Donald, 22. Leo Schwechlen, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 88. Osman Çelik, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 99. Cenk Ahmet Alkılıç

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 57. Batuhan Ünsal, 6. Kaan Kanak, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 55. Özgür Sert, 13. Petrus Boumal Mayega, 23. Gökhan Kardeş, 53. Mucahit Albayrak, 61. Oltan Karakullukçu, 77. Mehmet Murat Uçar

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Osman Çelik 62.dk

Oyundan Çıkanlar

Osman Çelik 80.dk, Emrah Başsan 65.dk, Mitchell Glenn Donald 65.dk, Adolphe Teıkeu Kamgang 80.dk, Rıcardo Jorge Pıres Gomes 65.dk

Oyuna Girenler

Oltan Karakullukçu 80.dk, Kaan Kanak 65.dk, Petrus Boumal Mayega 65.dk, Mucahit Albayrak 80.dk, Ömer Hasan Şişmanoğlu 65.dk

Süper Lig 17. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 16 11 1 4 37 19 34 18 2 Gaziantep FK 16 8 7 1 30 17 31 13 3 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 30 15 4 Galatasaray 16 9 3 4 28 14 30 14 5 Fenerbahçe 15 9 2 4 30 20 29 10 6 Hatayspor 16 8 3 5 23 20 27 3 7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 8 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 22 4 9 Fatih Karagümrük 16 5 6 5 25 22 21 3 10 Yeni Malatyaspor 16 5 6 5 21 22 21 -1 11 Antalyaspor 17 5 6 6 18 25 21 -7 12 Çaykur Rizespor 16 5 5 6 21 29 20 -8 13 Göztepe 16 4 7 5 21 19 19 2 14 Sivasspor 16 4 7 5 17 20 19 -3 15 Başakşehir FK 16 5 4 7 22 27 19 -5 16 Gençlerbirliği 16 5 4 7 18 25 19 -7 17 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 19 -8 18 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 15 -6 19 Denizlispor 16 3 4 9 16 27 13 -11 20 Kayserispor 16 3 4 9 10 21 13 -11 21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 13 -14

Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları