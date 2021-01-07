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Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 17. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 06.01.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Medipol Başakşehir Büyükşehir Belediye Erzurumspor
1 0

Medipol Başakşehir Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.01.2021 16:00

Medipol Başakşehir Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Samet Çavuş(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Mert Güzenge(avar)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 10. Berkay Özcan, 11. Nacer Chadlı, 17. İrfan Can Kahveci, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues

Yedekler

13. Ahmet Said Kıvanç, 5. Mehmet Topal, 8. Danijel Aleksic, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 19. Demba Ba, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 24. Ravil Tagir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 33. Uğur Uçar, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Goller

Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen,40.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart İrfan Can Kahveci 88.dk

Oyundan Çıkanlar

Mahmut Tekdemir 88.dk, Nacer Chadlı 74.dk, Edın Vısca 88.dk, Deniz Türüç 88.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 65.dk

Oyuna Girenler

Mehmet Topal 88.dk, Danijel Aleksic 74.dk, Uğur Uçar 88.dk, Okechukwu Godson Azubuıke 88.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 65.dk

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

85. Fabien Ceddy Farnolle, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 5. Hasan Hatipoğlu, 11. Arvydas Novıkovas, 17. Emrah Başsan, 20. Mitchell Glenn Donald, 22. Leo Schwechlen, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 88. Osman Çelik, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 99. Cenk Ahmet Alkılıç

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 57. Batuhan Ünsal, 6. Kaan Kanak, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 55. Özgür Sert, 13. Petrus Boumal Mayega, 23. Gökhan Kardeş, 53. Mucahit Albayrak, 61. Oltan Karakullukçu, 77. Mehmet Murat Uçar

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Osman Çelik 62.dk

Oyundan Çıkanlar

Osman Çelik 80.dk, Emrah Başsan 65.dk, Mitchell Glenn Donald 65.dk, Adolphe Teıkeu Kamgang 80.dk, Rıcardo Jorge Pıres Gomes 65.dk

Oyuna Girenler

Oltan Karakullukçu 80.dk, Kaan Kanak 65.dk, Petrus Boumal Mayega 65.dk, Mucahit Albayrak 80.dk, Ömer Hasan Şişmanoğlu 65.dk

Süper Lig 17. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş16111437193418
2Gaziantep FK1687130173113
3Alanyaspor1693427123015
4Galatasaray1693428143014
5Fenerbahçe1592430202910
6Hatayspor168352320273
7Trabzonspor17755192026-1
8Konyaspor166462319224
9Fatih Karagümrük165652522213
10Yeni Malatyaspor16565212221-1
11Antalyaspor17566182521-7
12Çaykur Rizespor16556212920-8
13Göztepe164752119192
14Sivasspor16475172019-3
15Başakşehir FK16547222719-5
16Gençlerbirliği16547182519-7
17Kasımpaşa16547182619-8
18MKE Ankaragücü16439192515-6
19Denizlispor16349162713-11
20Kayserispor16349102113-11
21BB Erzurumspor173410163013-14

Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları

05.01.2021Konyaspor4-3Galatasaray
05.01.2021Yeni Malatyaspor2-2Sivasspor
05.01.2021Gaziantep FK2-0MKE Ankaragücü
06.01.2021Trabzonspor1-0Göztepe
06.01.2021Gençlerbirliği3-1Hatayspor
06.01.2021Denizlispor0-1Kayserispor
06.01.2021Beşiktaş6-0Çaykur Rizespor
06.01.2021Başakşehir FK1-0BB Erzurumspor
06.01.2021Antalyaspor3-1Fatih Karagümrük
07.01.2021Fenerbahçe Alanyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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