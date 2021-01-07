Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 17. hafta maçında Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 17. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 06.01.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:
|Medipol Başakşehir
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|1
|0
Medipol Başakşehir Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 16:00
Medipol Başakşehir Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri
Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Samet Çavuş(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Mert Güzenge(avar)
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir İlk 11
1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 10. Berkay Özcan, 11. Nacer Chadlı, 17. İrfan Can Kahveci, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues
Yedekler
13. Ahmet Said Kıvanç, 5. Mehmet Topal, 8. Danijel Aleksic, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 19. Demba Ba, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 24. Ravil Tagir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 33. Uğur Uçar, 88. Cemali Sertel
Teknik Sorumlu
Goller
Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen,40.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart İrfan Can Kahveci 88.dk
Oyundan Çıkanlar
Mahmut Tekdemir 88.dk, Nacer Chadlı 74.dk, Edın Vısca 88.dk, Deniz Türüç 88.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 65.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Topal 88.dk, Danijel Aleksic 74.dk, Uğur Uçar 88.dk, Okechukwu Godson Azubuıke 88.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 65.dk
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
85. Fabien Ceddy Farnolle, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 5. Hasan Hatipoğlu, 11. Arvydas Novıkovas, 17. Emrah Başsan, 20. Mitchell Glenn Donald, 22. Leo Schwechlen, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 88. Osman Çelik, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 99. Cenk Ahmet Alkılıç
Yedekler
33. Kayacan Erdoğan, 57. Batuhan Ünsal, 6. Kaan Kanak, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 55. Özgür Sert, 13. Petrus Boumal Mayega, 23. Gökhan Kardeş, 53. Mucahit Albayrak, 61. Oltan Karakullukçu, 77. Mehmet Murat Uçar
Teknik Sorumlu
Mesut Bakkal
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Osman Çelik 62.dk
Oyundan Çıkanlar
Osman Çelik 80.dk, Emrah Başsan 65.dk, Mitchell Glenn Donald 65.dk, Adolphe Teıkeu Kamgang 80.dk, Rıcardo Jorge Pıres Gomes 65.dk
Oyuna Girenler
Oltan Karakullukçu 80.dk, Kaan Kanak 65.dk, Petrus Boumal Mayega 65.dk, Mucahit Albayrak 80.dk, Ömer Hasan Şişmanoğlu 65.dk
Süper Lig 17. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|16
|11
|1
|4
|37
|19
|34
|18
|2
|Gaziantep FK
|16
|8
|7
|1
|30
|17
|31
|13
|3
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|30
|15
|4
|Galatasaray
|16
|9
|3
|4
|28
|14
|30
|14
|5
|Fenerbahçe
|15
|9
|2
|4
|30
|20
|29
|10
|6
|Hatayspor
|16
|8
|3
|5
|23
|20
|27
|3
|7
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|8
|Konyaspor
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|22
|4
|9
|Fatih Karagümrük
|16
|5
|6
|5
|25
|22
|21
|3
|10
|Yeni Malatyaspor
|16
|5
|6
|5
|21
|22
|21
|-1
|11
|Antalyaspor
|17
|5
|6
|6
|18
|25
|21
|-7
|12
|Çaykur Rizespor
|16
|5
|5
|6
|21
|29
|20
|-8
|13
|Göztepe
|16
|4
|7
|5
|21
|19
|19
|2
|14
|Sivasspor
|16
|4
|7
|5
|17
|20
|19
|-3
|15
|Başakşehir FK
|16
|5
|4
|7
|22
|27
|19
|-5
|16
|Gençlerbirliği
|16
|5
|4
|7
|18
|25
|19
|-7
|17
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|19
|-8
|18
|MKE Ankaragücü
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|15
|-6
|19
|Denizlispor
|16
|3
|4
|9
|16
|27
|13
|-11
|20
|Kayserispor
|16
|3
|4
|9
|10
|21
|13
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|17
|3
|4
|10
|16
|30
|13
|-14
Süper Lig 17. hafta Fikstür sonuçları
|05.01.2021
|Konyaspor
|4-3
|Galatasaray
|05.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|2-2
|Sivasspor
|05.01.2021
|Gaziantep FK
|2-0
|MKE Ankaragücü
|06.01.2021
|Trabzonspor
|1-0
|Göztepe
|06.01.2021
|Gençlerbirliği
|3-1
|Hatayspor
|06.01.2021
|Denizlispor
|0-1
|Kayserispor
|06.01.2021
|Beşiktaş
|6-0
|Çaykur Rizespor
|06.01.2021
|Başakşehir FK
|1-0
|BB Erzurumspor
|06.01.2021
|Antalyaspor
|3-1
|Fatih Karagümrük
|07.01.2021
|Fenerbahçe
|Alanyaspor