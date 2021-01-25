Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 21. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor ile 23.01.2021 19:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu? Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maç sonucu: Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor 1 1 Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.01.2021 19:00

Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), İlker Takpak(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Ekrem Kan(avar)

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 3. Hasan Ali Kaldırım, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 10. Berkay Özcan, 17. İrfan Can Kahveci, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 23. Deniz Türüç, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı

Yedekler

1. Volkan Babacan, 8. Danijel Aleksic, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 19. Demba Ba, 21. Mahmut Tekdemir, 24. Ravil Tagir, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 33. Uğur Uçar, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

Mehmet Topal,64.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 28.dk, Sarı Kart Berkay Özcan 70.dk

Oyundan Çıkanlar

Hasan Ali Kaldırım 84.dk, Muhammed Emin Sarıkaya 84.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 56.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 35.dk, Leonardo Campos Duarte Da Sılva 84.dk

Oyuna Girenler

Danijel Aleksic 84.dk, Okechukwu Godson Azubuıke 84.dk, Demba Ba 56.dk, Muhammed Emin Sarıkaya 35.dk, Mahmut Tekdemir 84.dk

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

30. Zafer Görgen, 5. Abdullah Durak, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 23. Godfred Donsah, 26. Onur Bulut, 52. Erik Sabo, 53. Darıo Melnjak, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 95. Boğaçhan Kazmaz, 3. Dımıtrıos Chatzıısaıas, 9. Kemal Rüzgar, 19. Dusan Jovancıc, 24. Emır Dılaver, 27. Murat Sağlam, 35. Alberk Koç

Teknik Sorumlu

Goller

Braıan Jose Samudıo Segovıa,48.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Abdullah Durak 32.dk, Sarı Kart Doğan Erdoğan 70.dk

Oyundan Çıkanlar

Abdullah Durak 74.dk, Onur Bulut 88.dk, Erik Sabo 79.dk

Oyuna Girenler

Emır Dılaver 74.dk, Murat Sağlam 88.dk, Alberk Koç 79.dk

Süper Lig 21. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 44 24 2 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 39 24 3 Fenerbahçe 19 12 3 4 39 23 39 16 4 Gaziantep FK 20 9 8 3 34 24 35 10 5 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 33 2 6 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 32 4 7 Alanyaspor 19 9 4 6 30 17 31 13 8 Fatih Karagümrük 20 8 6 6 33 29 30 4 9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 27 1 10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 26 -6 11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 25 5 12 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 25 -8 13 Sivasspor 19 5 9 5 21 23 24 -2 14 Başakşehir FK 20 6 6 8 26 32 24 -6 15 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 16 Kasımpaşa 19 6 4 9 21 30 22 -9 17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 19 -9 18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 19 -20 19 MKE Ankaragücü 19 5 3 11 22 30 18 -8 20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 17 -16 21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 14 -19

Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları