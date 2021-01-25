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Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 21. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor ile 23.01.2021 19:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu?

Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maç sonucu:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ÇAYKUR RİZESPOR
Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor
1 1

Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.01.2021 19:00

Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), İlker Takpak(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Ekrem Kan(avar)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 3. Hasan Ali Kaldırım, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 10. Berkay Özcan, 17. İrfan Can Kahveci, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 23. Deniz Türüç, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı

Yedekler

1. Volkan Babacan, 8. Danijel Aleksic, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 19. Demba Ba, 21. Mahmut Tekdemir, 24. Ravil Tagir, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 33. Uğur Uçar, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

Mehmet Topal,64.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 28.dk, Sarı Kart Berkay Özcan 70.dk

Oyundan Çıkanlar

Hasan Ali Kaldırım 84.dk, Muhammed Emin Sarıkaya 84.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 56.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 35.dk, Leonardo Campos Duarte Da Sılva 84.dk

Oyuna Girenler

Danijel Aleksic 84.dk, Okechukwu Godson Azubuıke 84.dk, Demba Ba 56.dk, Muhammed Emin Sarıkaya 35.dk, Mahmut Tekdemir 84.dk

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

30. Zafer Görgen, 5. Abdullah Durak, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 23. Godfred Donsah, 26. Onur Bulut, 52. Erik Sabo, 53. Darıo Melnjak, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 95. Boğaçhan Kazmaz, 3. Dımıtrıos Chatzıısaıas, 9. Kemal Rüzgar, 19. Dusan Jovancıc, 24. Emır Dılaver, 27. Murat Sağlam, 35. Alberk Koç

Teknik Sorumlu

Goller

Braıan Jose Samudıo Segovıa,48.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Abdullah Durak 32.dk, Sarı Kart Doğan Erdoğan 70.dk

Oyundan Çıkanlar

Abdullah Durak 74.dk, Onur Bulut 88.dk, Erik Sabo 79.dk

Oyuna Girenler

Emır Dılaver 74.dk, Murat Sağlam 88.dk, Alberk Koç 79.dk

Süper Lig 21. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş20142447234424
2Galatasaray20123541173924
3Fenerbahçe19123439233916
4Gaziantep FK2098334243510
5Trabzonspor209652523332
6Hatayspor209562925324
7Alanyaspor1994630173113
8Fatih Karagümrük208663329304
9Yeni Malatyaspor207672726271
10Antalyaspor20686202626-6
11Göztepe206772924255
12Çaykur Rizespor20677273525-8
13Sivasspor19595212324-2
14Başakşehir FK20668263224-6
15Konyaspor206592727230
16Kasımpaşa19649213022-9
17Kayserispor195410142319-9
18Gençlerbirliği205411204019-20
19MKE Ankaragücü195311223018-8
20BB Erzurumspor204511193517-16
21Denizlispor203512193814-19

Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları

23.01.2021Gençlerbirliği1-2Trabzonspor
23.01.2021Başakşehir FK1-1Çaykur Rizespor
24.01.2021Denizlispor1-2Fatih Karagümrük
24.01.2021Gaziantep FK1-1Hatayspor
24.01.2021Yeni Malatyaspor0-1Galatasaray
24.01.2021Konyaspor0-0Antalyaspor
24.01.2021Beşiktaş2-1Göztepe
25.01.2021AlanyasporMKE Ankaragücü
25.01.2021KasımpaşaSivasspor
25.01.2021FenerbahçeKayserispor
Onur Çelik
Spor Editörü
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