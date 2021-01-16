Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 1. hafta maçında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 1. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Demir Grup Sivasspor ile 16.01.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu? Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor maç sonucu: Medipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor 1 1 Medipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

16.01.2021 16:00

Medipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Alper Ulusoy(hakem), Özgür Ertem(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Yasin Kol(avar)

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 8. Danijel Aleksic, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 21. Mahmut Tekdemir, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı

Yedekler

16. Muhammed Şengezer, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 33. Uğur Uçar, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

35. Ali Şaşal Vural, 8. Robın Yalçın, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 88. Caner Osmanpaşa, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 14. Samba Camara, 77. Ahmet Oğuz, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 5. Isaac Cofıe, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Süper Lig 1. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 35 18 2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 35 14 3 Gaziantep FK 18 9 7 2 33 20 34 13 4 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 33 20 5 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 30 13 6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 28 3 7 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 27 6 8 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 24 -6 10 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 23 -2 11 Başakşehir FK 18 6 5 7 25 29 23 -4 12 Konyaspor 18 6 4 8 26 24 22 2 13 Göztepe 18 5 7 6 24 22 22 2 14 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 22 -7 15 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 21 -2 16 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 21 -8 17 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 34 19 -15 18 Kayserispor 18 4 4 10 12 23 16 -11 19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 15 -7 20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 14 -11 21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 13 -17

Süper Lig 1. hafta Fikstür sonuçları