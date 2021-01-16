Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 1. hafta maçında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 1. hafta maçında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 1. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Demir Grup Sivasspor ile 16.01.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:
|Medipol Başakşehir
|Demir Grup Sivasspor
|1
|1
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Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Başakşehir Fatih Terim
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
16.01.2021 16:00
Medipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri
Alper Ulusoy(hakem), Özgür Ertem(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Yasin Kol(avar)
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir İlk 11
1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 8. Danijel Aleksic, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 21. Mahmut Tekdemir, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı
Yedekler
16. Muhammed Şengezer, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 33. Uğur Uçar, 88. Cemali Sertel
Teknik Sorumlu
Okan Buruk
Demir Grup Sivasspor İlk 11
35. Ali Şaşal Vural, 8. Robın Yalçın, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 88. Caner Osmanpaşa, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare
Yedekler
30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 14. Samba Camara, 77. Ahmet Oğuz, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 5. Isaac Cofıe, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Süper Lig 1. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|17
|11
|2
|4
|39
|21
|35
|18
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|2
|4
|35
|21
|35
|14
|3
|Gaziantep FK
|18
|9
|7
|2
|33
|20
|34
|13
|4
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|33
|20
|5
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|30
|13
|6
|Hatayspor
|17
|8
|4
|5
|25
|22
|28
|3
|7
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|27
|6
|8
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|9
|Antalyaspor
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|24
|-6
|10
|Sivasspor
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|23
|-2
|11
|Başakşehir FK
|18
|6
|5
|7
|25
|29
|23
|-4
|12
|Konyaspor
|18
|6
|4
|8
|26
|24
|22
|2
|13
|Göztepe
|18
|5
|7
|6
|24
|22
|22
|2
|14
|Kasımpaşa
|17
|6
|4
|7
|20
|27
|22
|-7
|15
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|21
|-2
|16
|Çaykur Rizespor
|17
|5
|6
|6
|22
|30
|21
|-8
|17
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|19
|34
|19
|-15
|18
|Kayserispor
|18
|4
|4
|10
|12
|23
|16
|-11
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|15
|-7
|20
|Denizlispor
|17
|3
|5
|9
|17
|28
|14
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|18
|3
|4
|11
|16
|33
|13
|-17
Süper Lig 1. hafta Fikstür sonuçları
|11.09.2020
|Çaykur Rizespor
|1-2
|Fenerbahçe
|12.09.2020
|Göztepe
|5-1
|Denizlispor
|12.09.2020
|Fatih Karagümrük
|3-0
|Yeni Malatyaspor
|12.09.2020
|Sivasspor
|0-2
|Alanyaspor
|12.09.2020
|Galatasaray
|3-1
|Gaziantep FK
|13.09.2020
|Antalyaspor
|2-0
|Gençlerbirliği
|13.09.2020
|MKE Ankaragücü
|1-2
|BB Erzurumspor
|13.09.2020
|Kayserispor
|1-0
|Kasımpaşa
|13.09.2020
|Trabzonspor
|1-3
|Beşiktaş
|14.09.2020
|Hatayspor
|2-0
|Başakşehir FK