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Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 1. hafta maçında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 1. hafta maçında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 1. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Demir Grup Sivasspor ile 16.01.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR DEMİR GRUP SİVASSPOR
Medipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor
1 1

Medipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

16.01.2021 16:00

Medipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Alper Ulusoy(hakem), Özgür Ertem(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Yasin Kol(avar)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 8. Danijel Aleksic, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 21. Mahmut Tekdemir, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı

Yedekler

16. Muhammed Şengezer, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 33. Uğur Uçar, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

35. Ali Şaşal Vural, 8. Robın Yalçın, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 88. Caner Osmanpaşa, 3. Uğur Çiftçi, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

30. Mamadou Samassa, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 14. Samba Camara, 77. Ahmet Oğuz, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 5. Isaac Cofıe, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Süper Lig 1. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş17112439213518
2Fenerbahçe17112435213514
3Gaziantep FK1897233203413
4Galatasaray17103434143320
5Alanyaspor1893629163013
6Hatayspor178452522283
7Fatih Karagümrük187653024276
8Trabzonspor17755192026-1
9Antalyaspor18666192524-6
10Sivasspor18585202223-2
11Başakşehir FK18657252923-4
12Konyaspor186482624222
13Göztepe185762422222
14Kasımpaşa17647202722-7
15Yeni Malatyaspor17566212321-2
16Çaykur Rizespor17566223021-8
17Gençlerbirliği18549193419-15
18Kayserispor184410122316-11
19MKE Ankaragücü174310202715-7
20Denizlispor17359172814-11
21BB Erzurumspor183411163313-17

Süper Lig 1. hafta Fikstür sonuçları

11.09.2020Çaykur Rizespor1-2Fenerbahçe
12.09.2020Göztepe5-1Denizlispor
12.09.2020Fatih Karagümrük3-0Yeni Malatyaspor
12.09.2020Sivasspor0-2Alanyaspor
12.09.2020Galatasaray3-1Gaziantep FK
13.09.2020Antalyaspor2-0Gençlerbirliği
13.09.2020MKE Ankaragücü1-2BB Erzurumspor
13.09.2020Kayserispor1-0Kasımpaşa
13.09.2020Trabzonspor1-3Beşiktaş
14.09.2020Hatayspor2-0Başakşehir FK
Onur Çelik
Spor Editörü
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