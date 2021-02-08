Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 24. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Fatih Karagümrük ile 06.02.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu?
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Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maç sonucu:
|Medipol Başakşehir
|Fatih Karagümrük
|0
|1
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Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.02.2021 16:00
Medipol Başakşehir Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri
Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(var), Yakup Özhan(avar)
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir İlk 11
34. Fehmi Mert Günok, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 42. Ömer Ali Şahiner
Yedekler
1. Volkan Babacan, 13. Ahmet Said Kıvanç, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 19. Demba Ba, 24. Ravil Tagir, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 33. Uğur Uçar, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 78. Emir Şenocak, 88. Cemali Sertel
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Okechukwu Godson Azubuıke 84.dk
Oyundan Çıkanlar
Ömer Ali Şahiner 60.dk, Mahmut Tekdemir 46.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 77.dk
Oyuna Girenler
Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa 60.dk, Youssuf Ndayıshımıye 46.dk, Demba Ba 77.dk
Fatih Karagümrük İlk 11
93. Aykut Özer, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 89. Lucas Nahuel Castro, 90. Kemal Ademı, 91. Andrea Bertolaccı
Yedekler
12. Yavuz Aygün, 3. Alparslan Erdem, 9. Artur Adam Sobıech, 11. Mevlüt Erdinç, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 22. Fatih Kuruçuk, 24. Vato Arveladze, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 96. Emre Çolak, 23. Aksel Aktaş
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Goller
Jakup Jimmy Durmaz,52.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Gaston Matıas Campı 35.dk
Oyundan Çıkanlar
Alassane Ndao 87.dk, Kemal Ademı 68.dk, Fabıo Borını 82.dk, Lucas Nahuel Castro 87.dk
Oyuna Girenler
Jeremaın Marcıano Lens 87.dk, Artur Adam Sobıech 68.dk, Yannıs Romarıc Salıbur 82.dk, Vato Arveladze 87.dk
Süper Lig 24. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|48
|29
|2
|Beşiktaş
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|48
|24
|3
|Fenerbahçe
|23
|15
|3
|5
|45
|25
|48
|20
|4
|Alanyaspor
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|41
|17
|5
|Trabzonspor
|22
|11
|6
|5
|28
|24
|39
|4
|6
|Hatayspor
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|38
|10
|7
|Fatih Karagümrük
|23
|10
|7
|6
|36
|29
|37
|7
|8
|Gaziantep FK
|22
|9
|8
|5
|35
|28
|35
|7
|9
|Antalyaspor
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|31
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|22
|7
|8
|7
|29
|28
|29
|1
|11
|Sivasspor
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|28
|-3
|12
|Göztepe
|22
|6
|8
|8
|32
|28
|26
|4
|13
|Çaykur Rizespor
|23
|6
|8
|9
|29
|39
|26
|-10
|14
|Kasımpaşa
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|26
|-11
|15
|Konyaspor
|22
|6
|6
|10
|27
|28
|24
|-1
|16
|Kayserispor
|23
|6
|6
|11
|17
|28
|24
|-11
|17
|Başakşehir FK
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|24
|-14
|18
|BB Erzurumspor
|23
|5
|7
|11
|21
|36
|22
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|22
|5
|3
|14
|26
|39
|18
|-13
|21
|Denizlispor
|23
|4
|6
|13
|22
|41
|18
|-19
Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları
|06.02.2021
|Fenerbahçe
|0-1
|Galatasaray
|06.02.2021
|Kasımpaşa
|1-4
|Hatayspor
|06.02.2021
|Başakşehir FK
|0-1
|Fatih Karagümrük
|06.02.2021
|Alanyaspor
|2-1
|Çaykur Rizespor
|07.02.2021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Kayserispor
|07.02.2021
|Denizlispor
|1-1
|Antalyaspor
|07.02.2021
|MKE Ankaragücü
|1-4
|Sivasspor
|07.02.2021
|Beşiktaş
|1-0
|Konyaspor
|08.02.2021
|Yeni Malatyaspor
|Trabzonspor
|08.02.2021
|Gaziantep FK
|Göztepe