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Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Fatih Karagümrük ile 06.02.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu?

Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maç sonucu:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FATİH KARAGÜMRÜK
Medipol Başakşehir Fatih Karagümrük
0 1

Medipol Başakşehir Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın

Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.02.2021 16:00

Medipol Başakşehir Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(var), Yakup Özhan(avar)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 42. Ömer Ali Şahiner

Yedekler

1. Volkan Babacan, 13. Ahmet Said Kıvanç, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 19. Demba Ba, 24. Ravil Tagir, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 33. Uğur Uçar, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 78. Emir Şenocak, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Aykut Kocaman

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Okechukwu Godson Azubuıke 84.dk

Oyundan Çıkanlar

Ömer Ali Şahiner 60.dk, Mahmut Tekdemir 46.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 77.dk

Oyuna Girenler

Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa 60.dk, Youssuf Ndayıshımıye 46.dk, Demba Ba 77.dk

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

93. Aykut Özer, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 89. Lucas Nahuel Castro, 90. Kemal Ademı, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

12. Yavuz Aygün, 3. Alparslan Erdem, 9. Artur Adam Sobıech, 11. Mevlüt Erdinç, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 22. Fatih Kuruçuk, 24. Vato Arveladze, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 96. Emre Çolak, 23. Aksel Aktaş

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

Jakup Jimmy Durmaz,52.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Gaston Matıas Campı 35.dk

Oyundan Çıkanlar

Alassane Ndao 87.dk, Kemal Ademı 68.dk, Fabıo Borını 82.dk, Lucas Nahuel Castro 87.dk

Oyuna Girenler

Jeremaın Marcıano Lens 87.dk, Artur Adam Sobıech 68.dk, Yannıs Romarıc Salıbur 82.dk, Vato Arveladze 87.dk

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray23153547184829
2Beşiktaş23153550264824
3Fenerbahçe23153545254820
4Alanyaspor23125640234117
5Trabzonspor2211652824394
6Hatayspor23115739293810
7Fatih Karagümrük2310763629377
8Gaziantep FK229853528357
9Antalyaspor237106232831-5
10Yeni Malatyaspor227872928291
11Sivasspor236107262928-3
12Göztepe226883228264
13Çaykur Rizespor23689293926-10
14Kasımpaşa237511253626-11
15Konyaspor226610272824-1
16Kayserispor236611172824-11
17Başakşehir FK236611274124-14
18BB Erzurumspor235711213622-15
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü225314263918-13
21Denizlispor234613224118-19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları

06.02.2021Fenerbahçe0-1Galatasaray
06.02.2021Kasımpaşa1-4Hatayspor
06.02.2021Başakşehir FK0-1Fatih Karagümrük
06.02.2021Alanyaspor2-1Çaykur Rizespor
07.02.2021BB Erzurumspor1-1Kayserispor
07.02.2021Denizlispor1-1Antalyaspor
07.02.2021MKE Ankaragücü1-4Sivasspor
07.02.2021Beşiktaş1-0Konyaspor
08.02.2021Yeni Malatyaspor Trabzonspor
08.02.2021Gaziantep FK Göztepe
Onur Çelik
Spor Editörü
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