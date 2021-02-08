Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Fatih Karagümrük ile 06.02.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu? Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maç sonucu: Medipol Başakşehir Fatih Karagümrük 0 1 Medipol Başakşehir Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.02.2021 16:00

Medipol Başakşehir Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Halil Umut Meler(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Cevdet Kömürcüoğlu(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(var), Yakup Özhan(avar)

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 42. Ömer Ali Şahiner

Yedekler

1. Volkan Babacan, 13. Ahmet Said Kıvanç, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 19. Demba Ba, 24. Ravil Tagir, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 33. Uğur Uçar, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 78. Emir Şenocak, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Aykut Kocaman

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Okechukwu Godson Azubuıke 84.dk

Oyundan Çıkanlar

Ömer Ali Şahiner 60.dk, Mahmut Tekdemir 46.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 77.dk

Oyuna Girenler

Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa 60.dk, Youssuf Ndayıshımıye 46.dk, Demba Ba 77.dk

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

93. Aykut Özer, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 89. Lucas Nahuel Castro, 90. Kemal Ademı, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

12. Yavuz Aygün, 3. Alparslan Erdem, 9. Artur Adam Sobıech, 11. Mevlüt Erdinç, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 22. Fatih Kuruçuk, 24. Vato Arveladze, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 96. Emre Çolak, 23. Aksel Aktaş

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

Jakup Jimmy Durmaz,52.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Gaston Matıas Campı 35.dk

Oyundan Çıkanlar

Alassane Ndao 87.dk, Kemal Ademı 68.dk, Fabıo Borını 82.dk, Lucas Nahuel Castro 87.dk

Oyuna Girenler

Jeremaın Marcıano Lens 87.dk, Artur Adam Sobıech 68.dk, Yannıs Romarıc Salıbur 82.dk, Vato Arveladze 87.dk

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 48 29 2 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 48 24 3 Fenerbahçe 23 15 3 5 45 25 48 20 4 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 41 17 5 Trabzonspor 22 11 6 5 28 24 39 4 6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 38 10 7 Fatih Karagümrük 23 10 7 6 36 29 37 7 8 Gaziantep FK 22 9 8 5 35 28 35 7 9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 31 -5 10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 29 28 29 1 11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 28 -3 12 Göztepe 22 6 8 8 32 28 26 4 13 Çaykur Rizespor 23 6 8 9 29 39 26 -10 14 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 26 -11 15 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 24 -1 16 Kayserispor 23 6 6 11 17 28 24 -11 17 Başakşehir FK 23 6 6 11 27 41 24 -14 18 BB Erzurumspor 23 5 7 11 21 36 22 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 22 5 3 14 26 39 18 -13 21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 18 -19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları