Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Medipol Başakşehir ile Fatih Karagümrük'ün karşı karşıya geldiği maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27.hafta maçında Medipol Başakşehir ile Fatih Karagümrük arasındaki maç 26 Şubat 2022 Cumartesi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat16.00'da başladı. Zorlu mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Murat Altan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yusuf Ziya Gündüz görev alıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BAŞAKŞEHİR İLK 11

1. VOLKAN BABACAN

3. HASAN ALİ KALDIRIM

5. LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA

6. ALEXANDRU EPUREANU

10. BERKAY ÖZCAN

14. SERDAR GÜRLER

20. LUIS MIGUEL AFONSO FERNANDES

27. MAHMOUD AHMED IBRAHIM HASSAN

28. TOLGA CİĞERCİ

77. CHUKA STEFANO OKAKA

80. UILSON DE SOUZA PAULA JUNIOR

FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11

2. EMILIANO VIVIANO

30. SALİH DURSUN

86. BURAK BEKAROĞLU

29. JURE BALKOVEC

88. CANER ERKİN

23. KRISTIJAN BISTROVIC

6. LUCAS RODRIGO BIGLIA

94. ABDOULAYE TOURE

9. EMRE MOR

16. FABIO BORINI

7. AHMED MUSA