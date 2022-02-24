Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Medipol Başakşehir ile Fatih Karagümrük'ün karşı karşıya geldiği maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27.hafta maçında Medipol Başakşehir ile Fatih Karagümrük arasındaki maç 26 Şubat 2022 Cumartesi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat16.00'da başladı. Zorlu mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Murat Altan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yusuf Ziya Gündüz görev alıyor.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
BAŞAKŞEHİR İLK 11
1. VOLKAN BABACAN
3. HASAN ALİ KALDIRIM
5. LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA
6. ALEXANDRU EPUREANU
10. BERKAY ÖZCAN
14. SERDAR GÜRLER
20. LUIS MIGUEL AFONSO FERNANDES
27. MAHMOUD AHMED IBRAHIM HASSAN
28. TOLGA CİĞERCİ
77. CHUKA STEFANO OKAKA
80. UILSON DE SOUZA PAULA JUNIOR
FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11
2. EMILIANO VIVIANO
30. SALİH DURSUN
86. BURAK BEKAROĞLU
29. JURE BALKOVEC
88. CANER ERKİN
23. KRISTIJAN BISTROVIC
6. LUCAS RODRIGO BIGLIA
94. ABDOULAYE TOURE
9. EMRE MOR
16. FABIO BORINI
7. AHMED MUSA