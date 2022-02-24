Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Medipol Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı 26 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ KİM?

Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yusuf Ziya Gündüz görev alacak.