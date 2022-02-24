Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası dünya borsası fena çakıldı! Ortalık karıştı, veriler panik yarattı!Davut Güloğlu evli mi? Eşi kim? Kaç çocuğu var?Yasama Gücü ne demek, TDK'ya göre Yasama Gücü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hatayspor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Seren Serengil'in Rusya - Ukrayna arasındaki savaşa sessiz kalmadı! Putin'e öneride bulundu!Gelinim Mutfakta 24 Şubat 2022 Perşembe puan durumu | 24 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Son dakika! UEFA, Rusya - Ukrayna kriziyle ilgili olarak toplanacağını açıkladı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ele alındıMehmet Dinçerler fena pot kırdı! Hadise evlenmeden hamile mi kaldı? Seren Serengil, 'Reza Zarrab' yorumuyla acımasızca eleştirdi!Giresunspor – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Peki Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Medipol Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı 26 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ KİM?

Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yusuf Ziya Gündüz görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT