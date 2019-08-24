Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: 1-2

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Chedjou, Viera, Aziz, Azubuike, Arda (Dk. 66 Furkan), Mossoro, Visca, Elia (Dk. 23 Kerim Frei), Crivelli (Dk. 78 Fredrik)

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Jailson, Zanga, Dirar, Emre, Tolga (Dk. 90+2 Alper), Deniz (Dk.73 Zajc), Kruse, Rodrigues (Dk. 55 Ferdi), Muriç

GOLLER: Dk. 32 Crivelli (Medipol Başakşehir) - Dk. 77 Muriç, Dk. 90+3 Dirar (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini 77'nci dakikada Muriç ve 90+3'üncü dakikasında Dirar atarken, Başakşehir'in tek golünü 32'nci dakikada Crivelli kaydetti.

3'üncü dakikada hücum yönünün solundan Medipol Başakşehir serbest vuruş kazandı. Visca'nın sol çaprazdan direk kaleye gönderdiği etkili şutu kaleci Altay kornere gönderdi.

10'uncu dakikada Başakşehir Visca ile yine bir serbest vuruş organizasyonunda tehlike yarattı. Bosna Hersekli futbolcunun tehlikeli ortasında Chedjou'nun kafa ile dokunuşu kaleci Altay'da kaldı.

16'ncı dakikada sarı lacivertli takım ogle çok yaklaştı. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında Muriç'in şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

32'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Mert Günok'un uzun pasında Crivelli önce Jailson'ı geçti ve aut çizgisine yakın bir yerden kaleci Altay'ın üzerinden aşırttığı plase vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

43'üncü dakikada Emre Belözoğlu'nun ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Deniz Türüç'ün pasında Muriç'in boş kaleye gönderdiği topta VAR'a giden hakem Halil Umut Meler ofsayt nedeniyle golü geçersiz saydı.

Maçın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

53'üncü dakikada gelişen Başakşehir atağında sol kanattan Azubuike'nin arka diğerinde ortasında Visca'nın gelişine vuruşu uzak taraftaki kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

61'inci dakikada Mossoro'nun ara pasında ceza sahası içinde Visca karşı karşıya pozisyonda kaleci Altay'ı geçemedi.

64'üncü dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı korner vuruşunda Ozan Tufan'ın kafa ile dokunuşu kaleci Mert'te kaldı.

74'üncü dakikada Mossoro'nun pasında Visca'nın ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşıdan gören pozisyonda çektiği etkili şut auta çıktı.

77'nci dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü attı. Sağ kanattan Tolga Çiğerci'nin ortasında ceza sahası için Muriç'in gelişine yerden vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

82'nci dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Visca sağ kanattan içeri girdi ve topu ceza sahası içine çevirdi, Furkan'ın vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

90+3'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun korner çizgisinden yaptığı etkili ortaya arka direkte Nabil Dirar'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.

Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

OKAN BURUK'A SARI KART

Mücadelenin 87'nci dakikasında hakem Umut Meler, Okan Buruk'a sarı kart gösterdi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA