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Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe olacak.

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe olacak. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Erdem Bayık üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Serdar Taşçı, Kudriashov, Emre, Visca, İrfan Can, Mossoro, Arda Turan, Robinho

FENERBAHÇE: Volkan - Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Zajc, Eljif, Moses, Soldado

DHA

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