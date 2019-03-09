Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe olacak. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Erdem Bayık üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Serdar Taşçı, Kudriashov, Emre, Visca, İrfan Can, Mossoro, Arda Turan, Robinho
FENERBAHÇE: Volkan - Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Zajc, Eljif, Moses, Soldado
DHA
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