Süper Lig'in ikinci haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Süper Lige 3-0 Gaziantep FK, galibiyeti ile başlayan Galatasaray, ligin yeni takımı Hatayspor'a 2-0'lık skorla boyun eğen son şampiyon Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerde Medipol Başakşehir- Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler... sorularının cevaplarını merak ediyor.İşte merak edilenler...

MEDİPOL BAŞAKEHİR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 2.hafta mücadelesinde son şampiyon Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda bugün (20 Eylül Pazar) konuk edecek. Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele saat 19.00'da oynanacak. Mücadele BeinSports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba

Sakat: Yok

Cezalı: Yok

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Arda Turan, Feghouli, Falcao

Sakat: Etebo, Muslera, Emre Akbaba

Cezalı: Yok