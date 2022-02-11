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Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı canlı izle | Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı canlı izle | Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı canlı izle | Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 25. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK maçı futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı canlı izle | Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde... 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftfasındaki Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı 12 Şubat 2022 Cumartesi günü  saat 16.00'da  İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda başladı. Maçı hakem  Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Candaş Elbil yapıyor. 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GAZİANTEP FK MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftfasındaki Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı  BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLK 11

1. VOLKAN BABACAN
3. HASAN ALİ KALDIRIM
6. ALEXANDRU EPUREANU
10. BERKAY ÖZCAN
11. NACER CHADLI
14. SERDAR GÜRLER
20. LUIS MIGUEL AFONSO FERNANDES
27. MAHMOUD AHMED IBRAHIM HASSAN
55. YOUSSUF NDAYISHIMIYE
77. CHUKA STEFANO OKAKA
80. UILSON DE SOUZA PAULA JUNIOR

GAZİANTEP FK İLK 11

1. GÜNAY GÜVENÇ
15. ERTUĞRUL ERSOY
74. AMEDEJ VETRİH
6. ALIN DORINEL TOŞCA
3. EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI
17. OĞUZ CEYLAN
27. HAMZA MENDYL
5. FURKAN SOYALP
20. RECEP NİYAZ
44. ALEXANDRU IULIAN MAXIM
10. MUHAMMET DEMİR

Bölge Gündem Editör Ekibi
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