Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 25. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK maçı futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı canlı izle | Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftfasındaki Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı 12 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda başladı. Maçı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Candaş Elbil yapıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GAZİANTEP FK MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftfasındaki Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLK 11

1. VOLKAN BABACAN

3. HASAN ALİ KALDIRIM

6. ALEXANDRU EPUREANU

10. BERKAY ÖZCAN

11. NACER CHADLI

14. SERDAR GÜRLER

20. LUIS MIGUEL AFONSO FERNANDES

27. MAHMOUD AHMED IBRAHIM HASSAN

55. YOUSSUF NDAYISHIMIYE

77. CHUKA STEFANO OKAKA

80. UILSON DE SOUZA PAULA JUNIOR

GAZİANTEP FK İLK 11

1. GÜNAY GÜVENÇ

15. ERTUĞRUL ERSOY

74. AMEDEJ VETRİH

6. ALIN DORINEL TOŞCA

3. EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI

17. OĞUZ CEYLAN

27. HAMZA MENDYL

5. FURKAN SOYALP

20. RECEP NİYAZ

44. ALEXANDRU IULIAN MAXIM

10. MUHAMMET DEMİR