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Medipol Başakşehir, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, Gaziantep ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, Gaziantep ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Gaziantep taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 5. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep ile 13.12.2020 19:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Medipol Başakşehir, Gaziantep maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Gaziantep maç sonucu:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP
Medipol Başakşehir Gaziantep
1 2

Medipol Başakşehir Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın

Medipol Başakşehir, Gaziantep maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.12.2020 19:00

Medipol Başakşehir Gaziantep Maçının Hakemleri

Abdulkadir Bitigen(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Koray Gençerler(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 11. Nacer Chadlı, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı

Yedekler

1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 10. Berkay Özcan, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 29. Kerim Frei, 33. Uğur Uçar, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo, 70. Mete Kaan Demir, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 7. Kenan Özer, 10. Muhammet Demir, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 11. Güray Vural, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 74. Amedej Vetrih, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 20. Zvonımır Kozulj, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 94. Nouha Dıcko, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor128222272615
2Galatasaray117221972312
3Fenerbahçe127232216236
4Beşiktaş116142119192
5Göztepe124621913186
6Gaziantep FK114611714183
7Kasımpaşa125341615181
8Hatayspor105321313180
9Fatih Karagümrük124532015175
10Yeni Malatyaspor114431413161
11Konyaspor114341511154
12Başakşehir FK124351818150
13Çaykur Rizespor11434161815-2
14Trabzonspor12354131614-3
15Antalyaspor11344121613-4
16Gençlerbirliği1132691711-8
17Sivasspor1024491210-3
18Kayserispor1124561210-6
19BB Erzurumspor1223711219-10
20Denizlispor1113710216-11
21MKE Ankaragücü1012711195-8

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları

17.10.2020Trabzonspor0-2Başakşehir FK
17.10.2020Çaykur Rizespor5-3MKE Ankaragücü
17.10.2020Kayserispor1-3Sivasspor
17.10.2020Konyaspor1-1Yeni Malatyaspor
18.10.2020Fatih Karagümrük1-1Kasımpaşa
18.10.2020Göztepe2-3Fenerbahçe
18.10.2020Antalyaspor1-1Gaziantep FK
19.10.2020Galatasaray1-2Alanyaspor
19.10.2020Gençlerbirliği1-2Denizlispor
09.12.2020Hatayspor3-0BB Erzurumspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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