Medipol Başakşehir, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, Gaziantep ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Gaziantep taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 5. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep ile 13.12.2020 19:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Medipol Başakşehir, Gaziantep maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Medipol Başakşehir, Gaziantep maç sonucu: Medipol Başakşehir Gaziantep 1 2 Medipol Başakşehir Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın Medipol Başakşehir, Gaziantep maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.12.2020 19:00

Medipol Başakşehir Gaziantep Maçının Hakemleri

Abdulkadir Bitigen(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Koray Gençerler(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 11. Nacer Chadlı, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı

Yedekler

1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 10. Berkay Özcan, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 29. Kerim Frei, 33. Uğur Uçar, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo, 70. Mete Kaan Demir, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 7. Kenan Özer, 10. Muhammet Demir, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 11. Güray Vural, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 74. Amedej Vetrih, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 20. Zvonımır Kozulj, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 94. Nouha Dıcko, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 12 8 2 2 22 7 26 15 2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 23 12 3 Fenerbahçe 12 7 2 3 22 16 23 6 4 Beşiktaş 11 6 1 4 21 19 19 2 5 Göztepe 12 4 6 2 19 13 18 6 6 Gaziantep FK 11 4 6 1 17 14 18 3 7 Kasımpaşa 12 5 3 4 16 15 18 1 8 Hatayspor 10 5 3 2 13 13 18 0 9 Fatih Karagümrük 12 4 5 3 20 15 17 5 10 Yeni Malatyaspor 11 4 4 3 14 13 16 1 11 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 15 4 12 Başakşehir FK 12 4 3 5 18 18 15 0 13 Çaykur Rizespor 11 4 3 4 16 18 15 -2 14 Trabzonspor 12 3 5 4 13 16 14 -3 15 Antalyaspor 11 3 4 4 12 16 13 -4 16 Gençlerbirliği 11 3 2 6 9 17 11 -8 17 Sivasspor 10 2 4 4 9 12 10 -3 18 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 10 -6 19 BB Erzurumspor 12 2 3 7 11 21 9 -10 20 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 6 -11 21 MKE Ankaragücü 10 1 2 7 11 19 5 -8

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları