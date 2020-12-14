Medipol Başakşehir, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, Gaziantep ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, Gaziantep ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Gaziantep taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 5. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep ile 13.12.2020 19:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Medipol Başakşehir, Gaziantep maçı kaç kaç bitti?
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Medipol Başakşehir, Gaziantep maç sonucu:
|Medipol Başakşehir
|Gaziantep
|1
|2
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Medipol Başakşehir, Gaziantep maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Başakşehir Fatih Terim - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
13.12.2020 19:00
Medipol Başakşehir Gaziantep Maçının Hakemleri
Abdulkadir Bitigen(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Koray Gençerler(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir İlk 11
34. Fehmi Mert Günok, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 11. Nacer Chadlı, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı
Yedekler
1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 10. Berkay Özcan, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 29. Kerim Frei, 33. Uğur Uçar, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo, 70. Mete Kaan Demir, 88. Cemali Sertel
Teknik Sorumlu
Okan Buruk
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 7. Kenan Özer, 10. Muhammet Demir, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 11. Güray Vural, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 74. Amedej Vetrih, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 20. Zvonımır Kozulj, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 94. Nouha Dıcko, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|12
|8
|2
|2
|22
|7
|26
|15
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|23
|12
|3
|Fenerbahçe
|12
|7
|2
|3
|22
|16
|23
|6
|4
|Beşiktaş
|11
|6
|1
|4
|21
|19
|19
|2
|5
|Göztepe
|12
|4
|6
|2
|19
|13
|18
|6
|6
|Gaziantep FK
|11
|4
|6
|1
|17
|14
|18
|3
|7
|Kasımpaşa
|12
|5
|3
|4
|16
|15
|18
|1
|8
|Hatayspor
|10
|5
|3
|2
|13
|13
|18
|0
|9
|Fatih Karagümrük
|12
|4
|5
|3
|20
|15
|17
|5
|10
|Yeni Malatyaspor
|11
|4
|4
|3
|14
|13
|16
|1
|11
|Konyaspor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|12
|Başakşehir FK
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|15
|0
|13
|Çaykur Rizespor
|11
|4
|3
|4
|16
|18
|15
|-2
|14
|Trabzonspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|14
|-3
|15
|Antalyaspor
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|13
|-4
|16
|Gençlerbirliği
|11
|3
|2
|6
|9
|17
|11
|-8
|17
|Sivasspor
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|10
|-3
|18
|Kayserispor
|11
|2
|4
|5
|6
|12
|10
|-6
|19
|BB Erzurumspor
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|9
|-10
|20
|Denizlispor
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|6
|-11
|21
|MKE Ankaragücü
|10
|1
|2
|7
|11
|19
|5
|-8
Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları
|17.10.2020
|Trabzonspor
|0-2
|Başakşehir FK
|17.10.2020
|Çaykur Rizespor
|5-3
|MKE Ankaragücü
|17.10.2020
|Kayserispor
|1-3
|Sivasspor
|17.10.2020
|Konyaspor
|1-1
|Yeni Malatyaspor
|18.10.2020
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Kasımpaşa
|18.10.2020
|Göztepe
|2-3
|Fenerbahçe
|18.10.2020
|Antalyaspor
|1-1
|Gaziantep FK
|19.10.2020
|Galatasaray
|1-2
|Alanyaspor
|19.10.2020
|Gençlerbirliği
|1-2
|Denizlispor
|09.12.2020
|Hatayspor
|3-0
|BB Erzurumspor