Medipol Başakşehir-Hatayspor maçının ardından

Palut: "Umudumuzu 2'nci maça taşıyacak bir skor elde ettik"

Avcı: "Yarından itibaren Trabzonspor'a çalışacağız"

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Spor Toto 1'inci Lig ekibi Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik adamları mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

PALUT: "UMUDUMUZU 2'NCİ MAÇA TAŞIYACAK BİR SKOR ELDE ETTİK"

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, alınan mağlubiyetle ilgili olarak, "Son 16 turunda Başakşehir takımın kompakt oyununa karşı biz de mücadele ederek karşılık verdik ve birlikte durduk. Dönem dönem iyi işler yaptık. Umutlarımızı 2'nci maça taşıyacak bir skor elde ettik. 2'nci maçta elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Başakşehir ile iç sahada oynayacakları rövanş maçıyla ilgili de konuşan Palut, "Gençlerbirliği maçı son derece önemli. Karabükspor maçı öncesi burada 1-0'lık mağlubiyetle son 8 için umutlu bir skorla gittiğimiz için bu rotasyonu yarıda bırakabiliriz. 5-6 ilk 11 oyuncusunu rövanşta kullanabiliriz. Hatay şehrinin beklediği büyük takımı ağırlama pozisyonu var. Kendi seyircimiz karşısında ezilmek istemiyoruz sonuna kadar mücadele ederek maçı Antakya'da oynayacağız" dedi.

AVCI: "YARINDAN İTİBAREN TRABZONSPOR'A ÇALIŞACAĞIZ"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son 16 turu ilk maçında avantajı ellerine geçirdiklerini belirterek, " Hatayspor'u takımı ve hocalarını tebrik etmemiz lazım. Planı organizasyonu olan bir hocaları var. İyi bir takımla oynadık. Oyun konsantrasyonumuzla iyi başladık. İyi işler yaptık. İyi işler yaptıkça da pozisyonlar elde ettik. Hareketlilik ve koşu, oyunda olması gerekiyor. Gol öncesinde rakibimiz bizi cezalandırabilirdi ama dönüşte gol attık. Enine hiç istemediğim bir pastan rakibe pozisyon verdik. Sayısal anlamda iyi pozisyonumuz var ama daha çok üretebilirdik. 83'ünücü dakikadan sonra daha çok pozisyona girmeliydik. Üretemedik. Olumlu olumsuz taraflara bakacağız. Bir alt takıma karşı galip gelsek de oradaki maç zor görünüyor Yarıdan itibaren Trabzonspor ile belki final değil ama dersimize çalışacağız" dedi.

"SERDAR'IN OYUNU BENİ TATMİN ETTİ"

Avcı, yeni transfer Serdar Taşçı için ise, "Bire bir çalışmalarını sürdüren, sağlık ekibinden verileri adlımızda 50-60dakika planlıyorduk. Oyunda problem yaşamadığımız için devam etti. Oynatarak şu an itibariyle Mahmut'ta sakatlıktan yeni çıktı. Adebayor'u da Robinho'yu Arda'yı da belirli sürerler kulandık. Genele bakınca daha iyi olabilir ama beni tatmin etti" ifadelerini kullandı.

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DHA