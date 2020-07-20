Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Okan Buruk: Teknik ekip, yönetim ve futbolcularıma teşekkür ederim

"Uzun senelerdir burada emek veren Abdullah Avcı başta olmak üzere Emre Belözoğlu'na, Mossoro'ya teşekkür ederim"

Prosinecki: Başakşehir şampiyonluğu hak etti

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1 - 0 yenerek ilk şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk ve Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki mücadelenin ardından açılamalarda bulundu.

PROSINECKI: BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirten Prosinecki, "Öncelikle Başakşehir'i tebrik ediyorum. Ligin en iyi oynayan takımı ve şampiyonluğu hak etti. Oyuncularımı kutluyorum. Bu takımı buraya getirdiler, hala şansımız var ama bu duruma geldiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Maddi manevi emek veren başkanımız için de üzülüyorum. İnanılmaz bir dirayet gösterdik, önemli maçlar kazandık. Bir maç daha var ama aynı mücadeleyi sürdüreceğiz, diğer rakiplerimizin sonuçlarına bakacağız. Ligde kalmayı hak eden oyuncu grubumuz var. Yürekleriyle oynuyorlar. Bazen kötü maçlar kaybediyorsunuz ve ceremesini son maçlarda çekiyorsunuz. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Trabzonspor maçı zor olacak" diye konuştu.

BURUK: TEKNİK EKİP, YÖNETİM VE FUTBOLCULARIMA TEŞEKKÜR EDERİM

Şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Buruk, "Maçtan önce maçın zor olacağını söyledim. İlk yarı 1-0 öne geçtik. 2'nci gol şansı penaltı ile geldi. Daha sonra pozisyonlar geldi. Maç bu şekilde devam ederken, diğer taraftan maçın durmasından dolayı diğer karşılaşmanın sonucu geldi. Biz maç devam ederken şampiyonluğumuzu ilan etmiş olduk. Son 20 dakikalık bölümde daha sakin kalmamızı sağladı. Sezon başından beri fedakarca çalışan en başta oyuncularıma, teknik ekibime ve personelimize teşekkür ediyorum. Başkanımız ve yönetim kurulu bizim için önemli fedakarlıklar yaptı. Bizim burada mutlu olmamızı sağladılar. Seyircimiz her zaman bizim yanımızda olmaya çalıştı. Geçen seneye gideceğim. Uzun senelerdir burada emek veren, çalışan Abdullah Avcı başta olmak üzere Emre Belözoğlu'na, Mossoro'ya teşekkür ederim, uzun yıllar bu kulübe hizmet ettiler bu kulübün başarısı için. Güzel bir gece. İnşallah hedefimiz Avrupa kupalarında da başarıya ulaşmak. Bir lig maçımız daha var. Ondan sonra Avrupa'ya odaklanacağız. İnşallah yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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-Okan Buruk açıklamaları

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Kaynak: DHA