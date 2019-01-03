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Medipol Başakşehir, ikinci devre hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Medipol Başakşehir, ikinci devre hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Isınma koşusuyla başlayan akşam idmanı, teknik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda oyunla sona erdi.

Sakatlığı geçen Alparslan Erdem antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

İstanbul ekibi, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla İstanbul etabındaki çalışmalarını tamamlayacak ve 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya hareket edecek.

FOTOĞRAFLI

DHA

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