Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 15'inci haftasında Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor'un 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, düzenlenen basın toplantısına katıldılar.

Okan Buruk, bu tür maçların zor olduğunu dile getirerek, "Özellikle Avrupa Kupası maçından sonra bu tür maçlar zor oluyor. Birinci nedeni herkesin takdir ettiği bir başarıdan sonra, üst üste maç oynamak. Ben dinlenmek için 4 günün yeterli olduğunu düşünüyorum. Maçın genelinde oyuncularımız kötü oynadı diyemem. Belki kalemize bir top geldi, onu da aslında pozisyon olarak sayamam. Ceza sahası içerisinden üç kişi bizden, bir kişi onlardan, bu kadar komik ve basit bir gol yiyorsanız rakibinizi de canlandırırsınız" dedi.

OKAN BURUK: NET FIRSATLARI KAÇIRDIK VE BERABERLİĞE RAZI OLDUK

Daha hareketli olmaları gerektiğini kaydeden Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Karşılaşmanın başından itibaren herkesi uyutan bir maç oldu. Golü yediğimiz dakikalarda rakip bizi de uyutmuştu. Kötü bir gol yedik, girdiğimiz pozisyonlardan yararlanamadık. Maç bitene kadar son 15 dakika baskı kurduk. Pozisyona girdik, net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk. Konyasporlu futbolcuları da mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Belki bizi uyuttular ama buna da saygı duymak gerekiyor. Karşılaşmanın hakemi rakibin vakit geçirip geçiremediğini çok anlayamadı. Beraberlik için mücadele eden bir takım vardı ve onları emeklerinden dolayı kutluyorum. Takımımın da daha iyi olması gerektiğini söylüyorum. Geçen hafta da böyle sürpriz bir gol yedik. Kazanabileceğimiz 2 maç berabere bitti. Avantajımızı yitirdik."

"ÇOK FAZLA RÖLANTİYE ALDIK"

Okan Buruk, maçı çok fazla rölantiye aldıklarını söyleyerek, "Bugün gerek kenarlardan ve gerekse de merkezden hücum etmeyi planladık. Belki 10 tane net pozisyon bulmuşuzdur. Rakip bizi kapattı da diyemiyorum. Sadece belirli bölümlerde iyi işler yapamadık. Rakip hep kendi sahasında bekledi. İkinci yarı 5-10 dakika rakibe pas imkanı verdik. Yine tehlike oluşturacak bir durum yoktu. Biz geçişleri daha iyi yapabilseydik, biraz daha çabuk dikine, ön tarafı düşünen bir takım olmamız gerekiyordu. Takımımla ilgili en büyük mutsuzluğum, çok fazla rölantiye aldık. Eskiden kalan alışkanlık hep var, bunu yenmek gerekiyor. Bu tür takımlara atacaksınız golleri. Maalesef bitiremedik. Amacımız kazanarak ikinci sıraya geçmekti. Kalan iki maçı kazanıp liderlik için mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sporting CP ile eşleşmeleriyle ilgili olarak ise Buruk, "İsim olarak çok önemli bir takım. Son yıllardaki ligdeki durumuna baktığımızda eski günlerinden daha uzak diyebiliriz. Şubattaki kadro yapısı nasıl olacak bilemiyoruz ama hoca değişikliğinin ardından kendini toparlayan ve Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan bir takım. İyi oyunculara sahipler. Ne çıkarsa hayırlısı olsun demiştim" diyerek basın toplantısını noktaladı.

AYKUT KOCAMAN: DİRENÇLİ BİR TAKIM GÖRÜNTÜMÜZ VARDI

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise maçla ilgili anlatılacak çok fazla şeyin olmadığını söyledi. Kocaman, "Bugün bir farlılık yapalım ve sonuçtan yola çıkarak başlayalım. Puan durumundaki yerimizi çok değiştirecek, yani biraz daha morallendirecek, yukarı taşıyacak bir durum olmadı sonuç olarak. Ancak son haftalardaki özellikle deplasmanlara değinmek lazım, çünkü içeride oynadığımız Malatya, Gaziantep ve Beşiktaş maçları nispeten kendi oyunumuza yakın oyunlar oynadığımız maçlar olarak gözüktü. Ancak deplasmanlarda çok kolay çözülen, kırılgan, kolay pozisyon veren, kolay goller yiyen bir takım pozisyonundaydık. Bu 1 puan sıralamadaki yerimizi değiştirmeyecek ama en azından dirençli bir takım görüntümüz vardı. Bu deplasmandan puan almak çok kolay değildi. Hafta içinde, UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptan çıkmayı başarmış bir takım karşısında, derli toplu bir şekilde sahadaydık. Buradan alınan puan direncimizi yukarıya çıkarmak adına, takıma da umut ve güç verme açısından önemliydi" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Okan Buruk'un açıklamaları

- Aykut Kocaman'ın açıklamaları

Kaynak: DHA