Medipol Başakşehir kar yağışı altında çalıştı
Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıklarını bu sabah kar yağışı altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıklarını bu sabah kar yağışı altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Abdullah Avcı yönetimindeki İstanbul ekibinde dinamik ısınmayla başlayan idman, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam edip çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıkları için yarın Antalya'ya gidecek ve 15 Ocak'a kadar çalışmalarına Antalya'da devam edecek.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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