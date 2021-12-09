Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa takımlarının kozlarını paylaşacağı zorlu müsabakayı izlemek veya takip etmek isteyenler için Medipol Başakşehir - Kasımpaşa canlı izle | Medipol Başakşehir - Kasımpaşa Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA CANLI İZLE

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanıyor. Zorlu maç İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı.

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA CANLI İZLE

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçının yayınlandığı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Oğuzhan Çakır görev alacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Berkay, Deniz Türüç, Chadli, Okaka.

Kasımpaşa: Harun, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Eren, Travnik, Tarkan Eysseric, Yusuf, Varga, Umut.