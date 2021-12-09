Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM?

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Oğuzhan Çakır görev alacak.