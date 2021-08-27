Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek. Takımlar bu aradan önceki son maçlarında galibiyeti hedefliyor. Bu kapsamda ligdeki üçüncü hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Peki Medipol Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

28 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Bu zorlu karşılaşma İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Her puanın çok kıymetli olduğu bu haftalarda hata yapmak istemeyen iki takımın maçı Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.