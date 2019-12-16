Medipol Başakşehir - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Süper Ligd'e 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Denizli deplasmanında aldığı beraberlikle biten Turuncu-Lacivertli takım, son 12 maçta karşılaştığı rakiplerine yenilmedi. İstanbul temsilcisi, haftaya 26 puanla dördüncü sırada girdi. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach’ı deplasmanda yenerek grubundan lider çıkmayı başarmış ve son 32 turuna adını yazdırmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan’ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Mahmut Tekdemir ve Robinho’nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Süper Lig’de son 7 maçında galibiyet alamayan ve yalnızca 2 puan toplayabilen teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor ise 14 puana sahip ve eksiksiz.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

Konyaspor Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

BAŞAKŞEHİR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.