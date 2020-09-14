Hatayspor Başakşehir maç sonucu | Hatayspor Başakşehir maç özeti

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta kapanış maçında Atakaş Hatayspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Maç, Selim Ilgaz'ın 36. dakikada attığı gol sonucu Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ATAKAŞ HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN DAKİKALAR

14. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu savunma uzaklaştırdı. Önünde kalan topa sert vuran Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

17. dakikada Caiçara'nın ve İrfan Can Kahveci'nin verkaçında ceza sahasına giren Caiçara'nın pasıyla topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top kaleci Mohamedi'nin sağından auta gitti.

29. dakikada sol kanattan Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta, kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

36. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Diouf, sağ kanattan taşıdığı topu müsait durumda bulunan Selim Ilgaz ile buluşturdu. Bu oyuncunun kaleci Mert Günok'u da geçerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı ayrıntıları geliyor...

ATAKAŞ HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN NOTLAR