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Medipol Başakşehir, Kudryashov'u kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir Kulübü, Rubin Kazan ile yollarını ayıran sol bek oyuncusu Fedor Kudryashov'u kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir, Kudryashov'u kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir Kulübü, Rubin Kazan ile yollarını ayıran sol bek oyuncusu Fedor Kudryashov'u kadrosuna kattı.

İstanbul ekibi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 31 yaşındaki Rus futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı.

Medipol Başakşehir Kulübü, Kudryashov ile devre arası transfer dönemini kapattı.

DHA

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