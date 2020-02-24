Çaykur Rizespor Başakşehir maç sonucu | Çaykur Rizespor Başakşehir maç özeti

Medipol Başakşehir, 23. haftada konuk olduğu Çaykur Rizespor'u Martin Skrtel'in 90+1'de attığı golle 2-1 yendi.

Puanını 46'ya çıkaran Başakşehir, maç fazlasıyla Trabzonspor'u geride bırakıp liderlik koltuğuna oturdu. Rizespor ise 24 puan ve maç eksiğiyle haftayı 14. sırada kapattı.

SKRTEL 90+1'DE ATTIĞI GOLLE TAKIMINA LİDERLİĞİ GETİRDİ

Başakşehir 43. dakikada Edin Visca'nın penaltı golüyle öne geçerken, Rizespor'un beraberlik golü 60. dakikada Caiçara'nın hatalı geri pası sonrasında Aminu Umar'ın yaptığı vuruşla geldi. Turuncu-lacivertlilerde oyuna 87. dakikada giren Martin Skrtel, 90+1'de attığı golle takımına liderliği getirdi.

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir evinde Gaziantep'i konuk ederken, Rizespor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak..

ÇAYKUR RİZESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN DAKİKALAR

3. dakikada Abarhoun'un pasında kaleci Gökhan Akkan, ceza sahası içi sağ çaprazında topu elle tutunca maçın hakemi Cüneyt Çakır en direkt serbest vuruş kararı verdi. Visca'nın vuruşunda savunmadan dönen topu tamamlamak isteyen Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak defanstan sekerek Mahmut Tekdemir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda ise kaleci Gökhan Akkan çizgi üzerinde yatarak topu elleri ile çelmeyi başardı.

10. dakikada Clichy'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında, İrfan Can Kahveci'nin gelişine şutunda, kaleci Gökhan Akkan yerden seken topu güçlükle tokatlayarak uzaklaştırdı.

13. dakikada soldan Melnjak'ın ceza sahasına uzun ortasında iki savunmacı arasından çıkan Skoda'nın kafa vuruşunda, yerden seken top az farkla yandan auta çıktı.

34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ceza sahası içi arka direğe ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ı geçen topa Visca, istediği gibi vuramayınca, meşin yuvarlak üsten auta gitti.

38. dakikada Garmash'ın ara pasında ceza yayı üzerinde Boldrin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra sert şutunda, top üsten auta çıktı.

42. dakikada Umar'ın ceza sahası içerisinde Demba Ba'ya müdahalesine maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Visca'nın kullandığı penaltı atışında top Gökhan Akkan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1.

60. dakikada Boldrin'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Umar, kaleciyi geçtikten sonra vuruşunu gerçekleştirerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

82. dakikada Aminu Umar rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını denedi fakat top kalecinin solundan auta çıktı.

85. dakikada Umar Aminu ile aralarında paslaşan Yan Sasse'nin sol kale direğine yakın noktadan gerçekleştirdiği vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

86. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Scoda'nın vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

90+1. dakikada Kaleci Gökhan'dan seken topu karşılayan Martin Skrtel'in vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2.