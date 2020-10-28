Medipol Başakşehir - PSG maçında 11'ler belli oldu

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında bugün son Şampiyonlar Ligi finalisti PSG'yi ağırlayacak. Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain maçında ilk 11'ler belli oldu.

BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇINDA İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, İrfan Can, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Crivelli

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Kurzawa, Herrera, Di Maria, Florenzi, Moise Kean, Neymar, Mbappe

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain'in puanı bulunmuyor.

İlk maçlarını kazanan takımlardan Leipzig averajla liderlik koltuğunda yer alırken, aynı puana sahip Manchester United ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında ise Manchester United ile Leipzig, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

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