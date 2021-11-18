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Medipol Başakşehir - Sivasspor canlı izle | Medipol Başakşehir - Sivasspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Süper Lig'de Milli aranın ardından futbol heyecanı 13. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Medipol Başakşehir ile Sivasspor arasındaki maçı izlemek isteyenler için Medipol Başakşehir - Sivasspor canlı izle | Medipol Başakşehir - Sivasspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Medipol Başakşehir - Sivasspor canlı izle | Medipol Başakşehir - Sivasspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Medipol Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geleceği maç için Medipol Başakşehir - Sivasspor canlı izle | Medipol Başakşehir - Sivasspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde... 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR CANLI İZLE

Medipol Başakşehir - Sivasspor maçı 20 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Medipol Başakşehir - Sivasspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR CANLI İZLE

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Medipol Başakşehir - Sivasspor maçı, Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Medipol Başakşehir - Sivasspor maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev alacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Berkay, Gulbrandsen, Chadli, Okaka

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Dimitrios, Caner, Ziya, Hakan Arslan, Ulvestad, Fayçal, Pedro, Max Gradel, Kayode

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