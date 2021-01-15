Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 19. hafta maçlarının merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Medipol Başakşehir - Sivasspor maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Medipol Başakşehir, ligde 17 maça çıktı ve 22 puan toplayarak 12. sırada yer aldı. Sivasspor ise 17 maçta, 22 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Medipol Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Medipol Başakşehir - Sivasspor maçı, 16 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Maçın hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve İbrahim Bozbey üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Medipol Başakşehir - Sivasspor maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1'den bu maçı izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ