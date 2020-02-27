Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon | Canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'u ağırlıyor.

Başakşehir, iyi gidişatı Avrupa Ligi'nde de devam ettirmek istiyor. Roma, Mönchengladbach ve Wolsferberger'in bulunduğu J Grubu'nu lider tamamlayan turuncu-lacivertli temsilcimiz ile D Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Sporting Lizbon geçtiğimiz hafta kozlarını paylaşmış ve Portekiz ekibi 3-1 kazanmıştı. Tarihinde ilk kez son 16 turuna kalmak isteyen Başakşehir, 2-0 veya 3 farklı galibiyet için sahaya çıkıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - SPORTING LİZBON

1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı.

2' Sol kanattan Demba Ba ile gelişen Medipol Başakşehir atağında ceza sahası içinde Danijel Aleksic altı pasa doğru ortalıyor ancak top kaleci Luis Maximiano'da kalıyor.

3' Jovane Cabral uzakdan şansını deniyor ancak etkisiz bir vuruş oluyor. Top yandan auta gidiyor.

4' Başakşehir maça tempolu başladı. Sporting, topu kazandığında kontrollü oynayarak Okan Buruk'un öğrencilerinin hızını kesmeye çalışıyor.

5' Elia'nın harika pasıyla sağ kanatta hareketlenen Visca topu çıkmadan penaltı noktasına çevirmeyi başardı. Ama Sporting savunması topu uzaklaştırdı.

Ayrıntılar geliyor...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Sporting ile Başakşehir arasında Portekiz’de oynanan ilk maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı. Başakşehir’in son 16 turuna kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması ya da gol yemesi halinde üç farklı galip gelmesi gerekiyor. Turunculacivertli ekibin 90 dakikayı 3-1 önde kapatması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek.

ENZO CRİVELLİ KART CEZALI OLDUĞU İÇİN MÜCADELEDE FORMA GİYEMİYOR

Başakşehir’de Sporting Lizbon maçı öncesi tek eksik bulunuyor. Turuncu-Lacivertli ekibin hücumdaki en önemli isimlerinden Fransız oyuncu Enzo Crivelli, kart cezalısı olduğu için bu önemli mücadelede forma giyemiyor. Portekiz ekibinde de savunmada görev yapan Luis Neto, kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada takımındaki yerini alamıyor.