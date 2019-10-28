Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının ardından

Ünal Karaman: Oyuncularım son dakikaya kadar maçı bırakmadı

"Bulunduğumuz makam mazeret üretme yeri değil"

"Bizim hiç rahat maçımız yok"

Okan Buruk: Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir kendi sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken iki takımın teknik direktörü maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman son dakikaya kadar maçı bırakmadıklarını vurgularken, "Teknik adamlar için böyle müsabakalar zor olur. Bizim için de zor oldu rakip teknik adam için de. Her şeye rağmen oyuncularım son dakikaya kadar maçı bırakmadı. Saha içerisinde kendi yeteneklerini, güçlerini ortaya koymaya çalıştılar. Başakşehir iyi oyunculardan kurulu bir takım, kulübesi de güçlü. Onlar da futbol adına güzel şeyler yaptılar. Onları da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu

"BULUNDUĞUMUZ MAKAM MAZERET ÜRETME YERİ DEĞİL"

Sezon boyunca bütün oyunculara ihtiyaç duyduklarını söyleyen Karaman, "Sezona başlarken bazı bölgelerle alakalı farklı alternatifler oluşturabilirdik, eksik kaldık bu konuda. Bunu bütün olanlarla ele almak lazım. Hiçbir takımda hiçbir oyuncunun eksik olmasını istemem ama biz bugün sahaya 3 oyuncu koyduk sonradan. Bunlar genç oyuncular. Elbette ki bunun zorluklarını yaşıyoruz ama bulunduğumuz makam mazeret üreme yeri değil. Bazen bu ortamlarda gençler olumsuzluğu fırsata çevirebiliyor. Bunu kullanıp Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyoruz. Hiçbir oyuncuyu kaybetme lüksümüz yok. Hepsine ihtiyacımız var bu rekabet ortamında" açıklamasında bulundu.

"BİZİM HİÇ RAHAT MAÇIMIZ YOK"

Bu haftaya kadar rahat bir maç oynayamadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Bizim hiç maçımız yok ki rahat olsun. Hep sinir sistemiyle oynuyoruz. Sonuna kadar mücadele veriyorlar. Oyuncularıma karşı bu durumu söylemekle mükellefim. Hakem düdüğü çaldığı andan itibaren yeteneği ölçüsü içerisinde insan olarak, niyet olarak sahanın içindeler. Bu bize bir duruş getiriyor. Bu konuda sonsuz müteşekkirim" dedi.

OKAN BURUK: KAZANMAYI HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kazanmayı hak ettiklerini vurgulayarak, "Maçtan önce oyuncularımıza taktik analizi anlattığımız gibi bir maç oldu. İstediğimiz gibi geçen bir karşılaşmaydı. İstediklerimizi maçın başından sonuna kadar yaptık. Belli bölümlerde topu rakibe verdik ama büyük bölümde istediklerimizi gerçekleştirdik. Çok fazla pozisyona girdik, çok fazla gol atabilirdik bugün. 2'nci yarı geriye düşünce de maça asıldık. 1-1'i bulduk, ardından öne de geçtik. Oyunun bütün bölümlerinde iyi işler yaptık ve kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama son dakikalarda yediğimiz golle berabere kalmak üzücü. Bu oyun gelecek haftalar için ümit verici. Rakibin kaliteli ayakları olduğunu biliyorduk ama buna rağmen çok fazla pozisyon vermedik" dedi.

Mahmut Tekdemir'in sakatlanarak oyundan çıkmasıyla ilgili olarak ise Buruk, "Mahmut'un adelesinde ufak bir sıkıntısı vardı. Bugün oynadı, iyi de performans sergiledi. Son 10 dakika ağrı hissetti ve onu da değiştirdik. Çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki maçlarda bizimle olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA