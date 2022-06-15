Medipol Başakşehir ve İttifak Holding Konyaspor'un UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Son dakika... UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in 2. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu.

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Son dakika... UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde yapılan kura çekimi sonrası UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Buna göre İttifak Holding Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus'tan BATE Borisov ile eşleşti. Medipol Başakşehir'in rakibi ise İsrail'in Maccabi Netanya oldu. MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU Medipol Başakşehir Maccabi Netanya ile ilk maçını 21 Temmuz'da evinde, Konyaspor ise 21 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Rövanş karşılaşmaları ise 28 Temmuz'da yapılacak. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri