Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor 

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklaırına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 20 dakikasının basına açık olarak gerçekleştirildiği antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 pas oyunuyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

ENVER CENK ŞAHİN ANTRENMANDA

Sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen ve Mehmetçiklerin yanında olduğunu belirten bir mesaj yayınladıktan sonra kulübü St. Pauli ile yolları ayrılan Enver Cenk Şahin, Medipol Başakşehir'in antrenmanına katıldı. Teknik direktör Okan Buruk, Şahin'in form tutması için takımla birlikte çalıştığını belirtti.

BAŞAKŞEHİR, GALATASARAY MAÇINDA TAM KADRO

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'de sakatlıkları düzelen İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic takımla birlikte çalıştı. Milli takım kampından bugün dönen Carlos Ponck'un ise yarın takımla çalışmalara katılacak. Takımın önemli isimlerinden Martin Skrtel'in de sakatlığının düzeldiği ve yarınki antrenmana çıkacağı belirtildi.

Turuncu lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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- Antrenmandan detaylar

Kaynak: DHA