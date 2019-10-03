Medipol Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Başakşehir, Almanya ekibi Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak. Maç 19.55'te başlayacak. Karşılaşmanın öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve 19.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

MONCHENGLADBACH: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo

HAKEM: Stuart Attwell

STAT: Fatih Terim Stadı

SAAT: 19.55

YAYIN: beIN SPORTS 2