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Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag ile 12 Mart Perşembe günü İstanbul'da yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki...

Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag ile 12 Mart Perşembe günü İstanbul'da yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA




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