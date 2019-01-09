Medipol Başakşehir'de Robinho ilk maçına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Medipol Başakşehir kamp yaptığı otelin sahasında hazırlık maçında karşılaştığı Arnavutluk ekibi Kukesi'yi 2-1 mağlup etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı maçın ilk yarısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkarken mücadelenin ikinci yarısında ise as oyuncularına görev verdi. Medipol Başakşehir ilk yarıda Riad Bajic ve ikinci yarıda Epureanu'nun attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Kukesi'nin tek golü Cyrbja'dan geldi.

ROBINHO İLK KEZ SAHADA

Teknik direktör Abdullah Avcı maça; Volkan - Uğur, Salim, Mert, Kutay, Soner, Gökhan, Jojic, Napoleoni, Elia ve Bajic 11'i ile çıkarken, karşılaşmanın 2'nci yarısında ise as oyuncularını saha sürdü. Turuncu lacivertli takım ikinci yarıya; Volkan - Caiçara, Attamah, Epureanu, Hafez, Emre, İrfan, Visca, Mossoro, Arda, Robinho 11'i ile çıktı. Demir Grup Sivasspor'dan transfer edilen Brezilyalı futbolcu Robinho da ilk kez yeni takımının formasını giydi.

KUKESİ'DE KALECİ SORUNU

Kukesi'de Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan kaleci Stivi Frasheri mücadelenin ikinci yarısında yerini Faton Maloku'ya bıraktı. İkinci yarıda Maloku'nun sakatlık geçirmesiyle birlikte oyun bir süre durdu ve tekrar ilk yarıda görev alan Frasheri, Kukesi kalesine geçerek mücadeleye devam etti.

SIRADAKİ RAKİP ADO DEN HAAG

Medipol Başakşehir, Antalya kampının ikinci hazırlık maçında Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ado Den Haag ile karşılaşacak. Başakşehir'in kamp yaptığı otelin sahasında 11 Ocak'ta oynanacak mücadele 17.00'de başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maçtan detaylar

- Robinho'nun detay görüntüleri

DHA