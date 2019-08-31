Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden muhallebi uyarısı

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nalan Karabayır, toplumda kilolu bebeklerin sağlıklı olduğuna ilişkin kanının yanlış olduğuna dikkati çekerek "Pirinç unu muhallebi gibi karbonhidrat ağırlıklı ancak proteinden fakir beslenme bebeğin gelişiminde soruna neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Karabayır, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklarda büyüme ve gelişmeyi etkileyen en önemli faktörün beslenme, anneler için ise en önemli kriterin kilo olduğunu aktardı.

Karabayır, toplumda kilolu bebeklerin sağlıklı olduğuna ilişkin kanının yanlış olduğuna dikkati çekerek "Pirinç unu muhallebi gibi karbonhidrat ağırlıklı ancak proteinden fakir beslenme bebeğin gelişiminde soruna neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Fazla karbonhidrat ve az ya da aşırı proteinle beslenen bebeğin ileride diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalıklara yakalanabileceğini dile getiren Karabayır, "Önce kilolu bebeğin sağlıklı bebek olmadığı gerçeğinin kabul edilmesi en önemli adımlardan biridir. Bebek beslenmesinde en önemli faktör ilk 6 ay yalnız anne sütü, 6’ıncı aydan sonra en az 2 yaşına kadar tamamlayıcı beslenme ile birlikte anne sütüne devam edilmesidir. Anne sütü alımı ile sağlıklı beslenme davranışı arasında ilişki olması dışında bu bebeklerde obezite, iskemik kalp hastalıkları gibi sorunların daha az sıklıkta görüldüğü bilinmeli." değerlendirmelerinde bulundu.

Karabayır, tamamlayıcı beslenmede en önemli faktörlerden birinin protein, demir, çinko ve B12 kaynağının hayvansal gıdalar olduğunu vurgulayarak, "Pirinç unu muhallebi gibi karbonhidrat ağırlıklı beslenme bebeğin büyüme ve gelişiminde soruna neden olabilir. Bu nedenle anne sütü ve tamamlayıcı beslenme konusunda ailelerin sağlık personelleri tarafından bilgilendirilmesi oldukça önemli." açıklamasını yaptı.





-Propolisin yan etkileri olabilir





Son yıllarda annelerde artan beslenme farkındalığına işaret eden Karabayır, klasik bebek beslenmesinde yer almayan kinoa, yulaf, rüşeym, keçiboynuzu gibi besin maddelerinin ön plana çıktığını, bazen de çocuk beslenmesinde vejetaryen hatta vegan beslenmenin tercih edildiğinin görüldüğünü belirtti

Çocuk beslenmesinde bilimsel kanıtları olmayan besinlerin büyüyen bir organizma olan çocuklarda şu anda bilinmeyen bir takım olumsuz etkilerinin yıllar sonra ortaya çıkabileceğini kaydeden Karabayır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin kız çocuklarda karşılaşılan erken ergenlik olgularının bir kısmında yüksek miktarda protein içeren bıldırcın yumurtası tüketimi olduğu saptandı. Son yıllarda popüler olan propolisin bazı türlerinin de östrojen hormonu benzeri maddeler içerdiğinden, çocuklarda hormon dengesini etkileyebileceğiPro unutulmamalıdır. Çocuk beslenmesinde önerilerin bilimsel, genel topluma uygulanabilen, enerji ve protein açısından zengin, kolay ulaşabilecek besinleri içermesi gerekiyor."

Karabayır, bebeklerin büyümesinin persantil eğrileriyle her ay takip edildiğini belirtti. Pratik olarak doğumda ortalama 3 kilo civarında doğan bir bebeğin 5 aylıkken doğum ağırlığının 2 katı, 1 yaşında 3 katı olmasının beklendiğini dile getiren Karabayır, "Yaşamın ilk 6 ayında ayda en az 500 gr tartı alımı ve toplam 16 cm boy uzaması normal iken, 6’ıncı aydan sonra tartı alımı ayda 400 gr’a, boy uzaması ise toplam 8 cm’e inmektedir. Bir yaştan sonra ise aylık tartı alımı 100-200 gr, yıllık boy uzaması ise 10-12 cm olmaktadır. Persantil eğrisindeki sapmalar bebeğin büyümesinde sorun olduğunu işaret edebilir. Tartı eğrisi giderek düşen bir bebekte beslenmenin yetersiz olduğu söylenebilir. Öte yandan kilosu özellikle boyuna göre normalin üstünde olan çocuklarda ise ayrıntılı beslenme öyküsü alınarak, 3 günlük beslenme listesi istenmeli." değerlendirmesinde bulundu.









Kaynak: AA