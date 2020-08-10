Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde Skandal

Medipol Üniversitesi'nin Üsküdar, Çamlıca'da bulunan hastanesi, otopark olarak kullandığı arazi nedeniyle davalık oldu. BirGün gazetesi mensubu İsmail Arı'nın haberine göre, yıllar önce Ş.E. tarafından, okul yapılması şartıyla bağışlanan arazinin, Medipol Üniversitesi Hastanesi tarafından otopark olarak kullanılması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Hazinesi adına İstanbul Muhakemat Müdürlüğü’ne dava açıldı. Ş.E., yıllar önce babası tarafından okul yapılması için bağışlanan Bulgurlu Mahallesi 79 ada ve 32 parsel numaralı arsanın hastane tarafından otopark olarak kullanıldığı iddiasında bulundu.

ORTAOKUL OLACAKTI OTOPARK YAPILDI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul Anadolu 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüşülen davada, arsanın durumunun tespiti için hazırlatılan bilirkişi raporunda, "Arsanın, 1994’te ortaokul alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi’ne bağışlandığı ancak amacına uygun kullanılmadığı belirtildi. Ş.E. ise arsanın 2016’nın sonuna kadar arazinin atıl bırakıldığını ardından da Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanılmaya başladığını iddia etti. Amacına uygun kullanılmayan arsanın kendilerine iade edilmesini talep eden Ş.E., arsanın 1994 ile 2017 yılları arasında atıl bırakıldığını da belirtti.

MİLLİ EĞİTİMİN BEYANI, GERÇEKLE ÇELİŞTİ

Bir inşaat mühendisi ile bir de hukukçunun araziyi keşfi sonucu hazırlanan 12 Mayıs tarihli rapora göre, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada arsanın okul bahçesi olarak kullanıldığı, üzerine derslik inşa edileceği şeklinde ifadelerin yer aldığı belirtildi. Bilirkişi, arsanın Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanıldığı için söz konusu açıklamanın gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti.

FİİLEN OTOPARK OLDUĞU İÇİN DAVACI HAKLI BULUNDU

Bilirkişi raporunda, bağışlanan arazinin 79 ada, 34, 48 ve 51 no’lu taşınmazlarla birleştirildiği, 79 ada 52 no’lun taşınmazın birleştirme sonrası bir kısmının Medipol Üniversitesi’nin kurucu vakfı Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) ile Maliye Hazinesi adına tescillendiğini aktarıldı.

Bilirkişi raporunun sonuç kısmında ise Hazine’nin uzun yıllardır arsa üzerindeki görevini yerine getirmediğinin altı çizilerek, "Keşif tarihinde arsanın fillen otopark olarak kullanıldığı, bu nedenle davacının geri alma hakkını kullanabileceği sonuç ve kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.