1983 yılından bugüne faaliyette olan Meditera Tıbbi AŞ'nin halka arz olacağını duyurmasının ardından yatırımcılar, heyecanla halka arz tarihini beklemeye başladı. Bu süre zarfında, Meditera'nın yatırım için uygun bir alan olup olmadığını araştıran vatandaşlar, Meditera Tıbbi AŞ kimin? Sahibi kim? Meditera kurucusu Atilla Sevinçli kimdir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

MEDİTERA TIBBİ AŞ KİMİN? SAHİBİ KİM?

Mediterra Tıbbi AŞ'nin ilk firması 1983 yılında Ecz. Atilla Sevinçli tarafından İzmir'de kurularak 90'lı yıllarda sektörün önde gelen tıbbi malzeme kuruluşları arasında yerini aldı.

Meditera anestezi ve yoğun bakım solunum devreleri üretiminde, onkoloji ilaç hazırlama ve uygulama sistemleri kurulumunda, işletilmesinde ve projelendirilmesinde, infüzyon pompa ve setleri distribütörlüğü, üretimi ve teknik servisinde, biyosidal ürün üretiminde uzmanlaştı.

Ayrıca, şirket iştiraklerinden olan ve Internacional Farmacéutica S.A. de C.V. (IFSA) firması ile ortak girişim olarak kurulan S & Mohr firması Türkiye’deki tesislerinde cerrahi sütür, S&Mohr America firması ise Meksika’daki tesislerinde solunum devreleri ve aksesuarları üretmektedir.

Şirket, yüksek kalite anlayışı sayesinde önemli dünya markalarına ürün üretmekte, Altech markasıyla da 80 ülkeye 100'den fazla müşteriye ihracat gerçekleştirmektedir.

MEDİTERA KURUCUSU ATİLLA SEVİNÇLİ KİMDİR?

Meditera'nın kurucusu ve CEO'su Atilla Sevinçli, 1971 - 1976 yılları arasında aldığı Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans eğitimini tamamlamasının ardından 1983 yılında Mediterra Tıbbi AŞ'yi kurdu.

Şirket, 1985 yılında Davis&Geck marka cerrahi iplik ürünlerinin Ege Bölgesi bayiliğini aldı. 1986 yılında ise Meditera İthalat ve İhracat kuruldu.

Vizyonunu "Müşterilerimize, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza değer katan, birlikte iş yapmaktan gurur duyulan yenilikçi bir dünya markası olmak." şeklinde, misyonunu ise "Hastalıkların tanı ve tedavi sürecini kolaylaştıran, maliyeti azaltan yenilikçi ürünleri kullanıma sunmak. Yalın üretim ilkeleri çerçevesinde kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek. Şirketimizin, güçlü finansman yapısını korumak, karlı ve sürdürülebilir büyüme sağlamak. 'Hedef Pazar Dünya' anlayışı ile pazar payımızı artırmak." ifadeleriyle anlatan şirket, saygılı, müşteri odaklı, hızlıyız, işini rakamlarla yöneten, takım çalışmasına önem veren, yenilikçi ve sonuç odaklı çalışması ile kurulduğu gün başarıyı yakaladı.

Şirket çalışanlarının ağzında Mediterra:

"Meditera olarak, günümüz gereksinimleri çerçevesinde oluşturduğumuz altyapı ve çözümlerimizle, kurumsal süreçlerimizin tüm paydaşlarıyla birlikte dijital ekosisteme entegrasyonunu maksimum seviyede tutmayı hedeflemekteyiz. Bilişim politikalarımıza uyumlu metodolojiler ekseninde belirlenen teknoloji ve çözümler, ilgili yasal prosedür ve standartlar çerçevesinde devreye alınır ve sürekliliği sağlanır.



Bilgi Teknolojileri alanına temas eden tüm süreçlerin ve aktörlerin gereksinimleri doğrultusunda, kendi bünyemizde ya da iş ortaklarımızla ürettiğimiz teknolojilerle süreçlerimizi dijitalleştirerek operasyonel verimliliğimizi artırmaktayız.

Bu bağlamda tamamladığımız projelerimiz hem sağlık kurumlarında hem de üretim tesislerimizde aktif olarak kullanılmaktadır. "MedocOnco Kemoterapi İlaç Hazırlama Yönetim Yazılımı" ve “IVMedi IV İlaç Hazırlama Yönetim Yazılımı” sağlık kurumlarının hizmetine sunulmuştur. Üretim verimliliği ve yönetiminde "Meditera.MES Üretim Yönetim Sistemi ve İzleme Yazılımı" ve DHR süreçlerini ve üretim kalite dokümantasyon yönetiminde “Meditera.e-DHR Yazılımımız” kurum içi kullanıma sunulan yazılımlarımızdır.

Doğru tasarlanmış bir iş sürekliliği planı ile kuruluşumuzun siber saldırılardan asgari seviyede etkilenmesini sağlanmaktadır. Profesyonel kadromuz ve sözleşmeli iş ortaklarımız ile dijital dönüşüm kabiliyetimizi artıran inovatif deneyimlerimize her gün bir yenisini eklemek motivasyonuyla işimizin başındayız."