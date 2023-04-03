Medo Jukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Medo Jukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Medo Jukovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Medo Jukovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.