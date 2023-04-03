Medo Jukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Medo Jukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Medo Jukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Medo Jukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Medo Jukovic 31 Aralık 2004 tarihinde Rožaje şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Medo Jukovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Medo Jukovic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Medo Jukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Medo Jukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Şubat 2023 yılında Novi Pazar U19
Medo Jukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Medo Jukovic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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