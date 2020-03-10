Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları Ankara'da başlıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gazeteciler Ankara'da buluşacak ve Başkent'in eşsiz tarih ve kültürel değerlerini yerinde görme imkanına sahip olacak. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları çerçevesinde 12 Mart 2020 Perşembe günü Türkiye'nin çeşitli illerinden yaygın ve yerel medyada görev yapan kültür sanat muhabirleri Ankara'da buluşacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un da katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte Ankara'nın tarihi ve kültürel değerlerinin önemine dikkat çekilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, amaçlarının Türkiye'nin kültür turizmine katkı sağlamak olduğunu ifade ederek, "Ankara'daki etkinliklerde Başkent olması sebebiyle siyasetin, bürokrasinin gölgesinde kalan Ankara'nın tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkarılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür turizmini, her bir karış toprağından tarih ve kültür fışkıran 81 vilayetimize yayma çalışmalarına bir nebze de olsun katkı sağlayabilmek için Medya, Kültür Sanat ve Turizm buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Kamuoyunu yönlendirebilme açısından aktif rol oynayan medyanın gücünü ülkemizin kültür turizminin 81 vilayete yayılması için doğru değerlendirdiğimiz zaman başarılı sonuçlar almayı düşünmekteyiz. Bu sebeple Türkiye'nin 7 bölgesinden yaygın ve yerel medyada görev yapan kültür sanat muhabirlerini "Medya, Kültür Sanat ve Turizm buluşmaları" çerçevesinde ilk olarak Ankara'da buluşturuyoruz. Ankara buluşmamızı takiben farklı bölgelerimizde pilot seçilmiş diğer illerimizde de medya temsilcilerimizle bir araya geleceğiz. Çoğunluğunu kültür sanat muhabirlerinin oluşturacağı medya temsilcilerimiz, o bölgelerin tarihi ve kültürel değerlerini yayın organlarında, sosyal medya hesaplarında haber, makale, yazı dizisi şeklinde okuyucularına aktararak bölgeler arası bir kamuoyu oluşturulacağına inanmaktayız" dedi.

Bu etkinliğin Ankara'dan start almasının önemli olduğunu kaydeden Gökdemir, şunları söyledi:

"Bilindiği gibi Başkentimiz Ankara Türkiye Cumhuriyetinin yönetildiği, 5,5 milyon nüfusu olan Türkiye'nin nüfus açısından ikinci büyük şehridir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Bakanlıklar, siyasi partilerin ve pek çok önemli STK'ların genel merkezleri, genel müdürlükler Ankara'dadır. Bu sebeple günlük yaşantımızda "Ankara" kelimesini pek çok kez duyarız. Fakat Ankara'nın tarihi ve kültürel değerlerini özel olarak bir araştırmaya girmediğimiz sürece hiç de bilmeyiz. Halbuki Ankara, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu da dahil 6 medeniyete başkentlik yapmış, Milli Mücadele'nin merkezi olmuş bir şehirdir. Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii, Agustus Tapınağı, Ulus tarihi dokuları, Roma hamamı, Hamamönü ve müzeleri, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Ayaş, Beypazarı, Nallıhan ilçelerindeki olağanüstü tarihi ve kültürel miraslarımız Ankara'nın günlerce gezmekle bitmeyecek bir tarih ve kültür şehri olduğunun ispatıdır. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan 7'den 70'e bütün herkesi tarihi ve kültürel değerlerini görmek üzere Ankara'da turist olmaya davet ediyoruz."

Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları çerçevesinde Ankara'da yapılacak etkinlik için Başkent'e gelecek gazeteciler iki gün boyunca Ankara'nın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde inceleme fırsatı yakalayacaklar. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları, Nisan sonuna kadar Türkiye'nin çeşitli illerinde yaygın ve yerel medyada görev yapan kültür sanat muhabirlerinin katılımıyla devam edecek.

Kaynak: İHA