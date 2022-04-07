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Medya patronu Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Asla ihtimal vermiyordu! Hüsrana uğradı

Tv8 ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı'yı, Survivor All Star'ın konseyinde bile büyük umutlarla bahsettiği yeni projesi hüsrana uğrattı.

Medya patronu Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Asla ihtimal vermiyordu! Hüsrana uğradı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bu zamana kadar ellini attığı her şeyin değerlenmesiyle biliniyor. TV8 ekranlarında bu haftaya kadar, her gün yayınlanan Survivor All Star'ın reytingleri bir hayli yüksek geliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımının mücadelesi büyük bir keyifle izlenirken, geçtiğimiz salı günü yapılan konseyde kanalının yeni projesi olan 'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisinin reklamını yapmıştı. Diziden oldukça umutlu olduğunu belirten Acun Ilıcalı hüsrana uğradı.

Medya patronu Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Asla ihtimal vermiyordu! Hüsrana uğradı

Geçtiğimiz gün ilk bölümüyle TV8 ekranında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına yeni bir soluk getirmesi beklenen Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi beklenileni karşılamadı.

Medya patronu Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Asla ihtimal vermiyordu! Hüsrana uğradı

RAKİPLERİNE YENİLDİ

İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde yer aldığı dizinin reytingleri çok merak ediliyordu. Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Oğlum dizilerinin yer aldığı çarşamba rekabetinde Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk bölüm sonuçları beklentilerin çok altında kaldı. Dizinin çok iyi bir çıkış yapması beklenirken kadar kötü bir başlangıcı düşünmemişti.

Medya patronu Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Asla ihtimal vermiyordu! Hüsrana uğradıMedya patronu Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Asla ihtimal vermiyordu! Hüsrana uğradı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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