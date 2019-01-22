Medya STK’larından Mehmet Özhaseki’ye ziyaret

Kuruluş çalışmaları süren İhtisas Medya Federasyonuna mensup Medya STK'larının başkan ve yöneticileri AK Parti Genel başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldiler.

Aralarında Kurucu Yönetim Kurulu Genel Başkanı, Aydın Tufan (Ülke Medya Derneği Başkanı), Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri, İbrahim Gürkan Sarı (Uluslar arası Kent Gazeteciler Derneği Başkanı), Ömer Uzun (Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı), Osman Akkuş (Uluslar arası Çevre Gazeteciler Derneği Başkanı) ve İbrahim Gökdemir (Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı) ve STK yönetim kurulu üyeleri Özhaseki ile yerel seçimler öncesi fikir alışverişinde bulundular.

Ülke Medya Derneği Başkanı Aydın Tufan ziyarette yaptığı konuşmada " Medyada ihtisaslaşmayı temel prensip olarak kabul ediyoruz. Birlikte olduğumuz kuruluşlara bakıldığında her biri kendi alanında ihtisaslaşmaya yönelik sivil toplum medya kuruşlarıdır. Kuruluşunu tamamlamak üzere olduğumuz İhtisas Medya Federasyonumuz bünyesindeki STK'larda Ulusal, Bölgesel ve Yerel Medya da gazeteciler Başkent Ankara da görev yapmaktadır. Seçim sürecine girdiğimiz bu günlerde Başkent Ankara'yı yönetmeye talip olan sahsınızla Medya STK Temsilcilerini bir araya getirmek, Ankara'ya gelecek hizmetler ile yapılacak çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak istedik"dedi.

Tufan , "Medya Sivil Toplum kuruluşları olarak Başkent Ankara'da temsil ettiğimiz kuruluşlarla ilgili alanımızda gerekli düzenlemeler yapılırken kararlar alınırken, çalışma şartlarımız oluşurken "Muhatap" kabul edilmek istiyoruz. Şehrin yönetiminde mesleği gereği sokaklarda halkın arasında sürekli bulunan medya mensuplarının görev yaptığı medya organlarında halkı doğru bilgilendirmesi için gerekli işbirliğinin yapılması şüphesiz ki başarıyı beraberinde getirecektir"değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Gönül belediyeciliği" konusuna vurgu yapan Özhaseki ise, " Yıllardır yerel yönetimde başarılı hizmetlere Rabbim nasip etti imza attım. Yine bu başarımı Bakanlık düzeyinde devam ettirdim. Genel Başkan Yardımcılığı ile de önemli hizmetlere vesile oldum. Allah nasip ederse bu tecrübelerimizi Ankara için kullanmak istiyorum. Sizler gibi her gün sahada olan toplumun nabzını ölçen medya mensuplarının ziyaret ederek gösterdiği duyarlılığı da takdir ediyorum. Ankara'yı nasipse birlikte yöneteceğiz, Biz hakkın rızasını, halkın teveccühünü kazanmanın peşindeyiz"ifadesini kullandı.

Daha sonra Medya STK" Başkanları konuşmaları ile kendilerini tanıttılar. Ziyarette Ülke Medya Derneği Başkanı Aydın Tufan "elif" yazılı pano takdim etti. Katılımcılarla birlikte hatıra resmi çektirildi.

Kaynak: İHA