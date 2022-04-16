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Medyum Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Medyum maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Medyum iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Medyum iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Medyum Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Medyum görev tanımı nedir, Medyum ne iş yapar, Medyum olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Medyum mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Medyum Tanımı;

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Medyum Maaşı Ne Kadar? 2022 Medyum Maaşları

Medyum maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Medyum maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Medyum iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Medyum İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5161.04

Meslek Adı :

Medyum

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Astrologlar, Falcılar Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Medyum maaşlarına ek olarak sizlerde Medyum mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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