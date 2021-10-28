Mefhum ne demek, TDK'ya göre Mefhum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mefhum ne demek? Mefhum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mefhum kelimesi. Peki mefhum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mefhum nedir, mefhum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEFHUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mefhum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mefhum kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mefhum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kavram



MEFHUM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Dürüst bir insan, inansa da inanmasa da mefhumları yerli yerinde kullanmak borcundadır.

