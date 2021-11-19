Mega enflasyon nedir? Doların yükselmesi mega enflasyona neden olur mu?

Vatandaşların çalışmalarının karşılığı olarak aldıkları maaşlarının yanı sıra, kazanılan bu paranın piyasadaki değeri de önemli yer tutuyor. Enflasyon bu noktada önemli hale geliyor. Şöyle ki enflasyon ulusal para biriminin satın alma gücünü belirleyen bir etken durumundadır. Yüksek oranlara çıkması geçim sıkıntısı yaşanmasına sebep olabilir. Bu bağlamda Doların yükselmesi mega enflasyona neden olur mu? Mega enflasyon nedir? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz...

MEGA ENFLASYON NEDİR?

Mega enflasyon bir ürüne sürekli zam gelmesine neden olan ekonomiyi ilgilendiren oynak sayısal verilere denmektedir. Bir malzeme ya da ürünün fiyatı sürekli artıyorsa; o malzeme ya da ürün enflasyondan etkilenmektedir. Genel fiyat düzeyi sürekli artarken, paranın satın alma gücü gittikçe düşüyor ve bu da ekonomik problemlerin yaşanmasına sebep oluyor. Örnek olarak bir ay önce 50 liraya üç ürün alınabilirken bugün bir ürün alınabiliyorsa bu pahalılığa ve paranın gittikçe değer kaybettiğine işarettir.

Merkez Bankası tarafından enflasyon rakamlarının yüzde 2-3 rakamlarında kalmasına önem verilir. Yüzde 50 ve daha fazlasında artması durumunda ekonomi tabiriyle hiperenflasyon denmektedir. Bunun tam zıttı tanımlar da mevcuttur. Oranlar eğer beklentinin altında olursa bu duruma deflasyon denmektedir. Duruma bu çerçeveden bakıldığında oranların sabit kalması gereklidir.

Üretilen mal ve hizmetlerin piyasa ihtiyaçlarını karşılamadığı; talebin çok fakat üretimin düşük olduğu durumlarda da benzer senaryolar gerçekleşebilir. Hammadde fiyatlarının yükselmesine bağlı şekilde ürünlerde fiyat pahalılanmasıyla birlikte talebin düşmesi sebepler arasında yer almaktadır. Bu durumların haricinde ülkeye giren karşılığı olmayan altın ve döviz miktarının yükselmesi, üretimin farklı nedenler dolayın düşmesi, para arzının yükselmesi de enflasyonun çıkmasında etken olmaktadır.

DOLARIN YÜKSELMESİ MEGA ENFLASYONA NEDEN OLUR MU?

Enflasyon ve döviz kurları arasında sıkı bir ilişki söz konusudur. Faiz dövizin değer kazanmasına sebep olurken bu da enflasyon yükseldiğini gösterir. Üç değer arasında birbirini tetikleyen ve etkileyen bir ilişki bulunmaktadır. Merkez Bankaları ise üçü arasında bir denge kurarak sağlam bir ekonomik düzen inşe etme gayesindedir.