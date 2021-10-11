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  3. Mega kent İstanbul'da değişmeyen manzara! Trafik durma noktasına geldi, yoğunluk hat safhaya çıktı

Mega kent İstanbul'da değişmeyen manzara! Trafik durma noktasına geldi, yoğunluk hat safhaya çıktı

Yeni haftanın ilk gününde mega kent İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken toplu taşıma araçları ve duraklarda insan yoğunluğu yaşandı.

Mega kent İstanbul'da değişmeyen manzara! Trafik durma noktasına geldi, yoğunluk hat safhaya çıktı

İstanbul'un en önemli ve ilk akla gelen sorunu olan trafik yoğunluğu yeni haftanın ilk gününde etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik ağır ilerliyor. İşine yetişmek için yollara düşen vatandaşlar ile okula giden öğrencilerin toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturduğu görüldü. 

Mega kent İstanbul'da değişmeyen manzara! Trafik durma noktasına geldi, yoğunluk hat safhaya çıktı

ANADOLU YAKASINDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de trafik ağır ilerliyor. Kozyatağı'ndan Avrasya Tüneli istikametine trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde Altunizade'de trafik yoğunlaşırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kavacık'ta yoğunluk yaşanıyor.

Mega kent İstanbul'da değişmeyen manzara! Trafik durma noktasına geldi, yoğunluk hat safhaya çıktı

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Ambarlı mevkisinde başlayan trafik, Avcılar çıkışına kadar devam ederken, tersi istikamette trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor.

TEM BAĞLANTI YOLLARINDA TRAFİK ADETA KİLİTLENDİ 

Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yollarında trafik yoğunluğu görülürken, TEM'de Ankara istikametinde ise Bahçeşehir - Firuzköy mevki arasında trafik durma noktasına geldi.

Mega kent İstanbul'da değişmeyen manzara! Trafik durma noktasına geldi, yoğunluk hat safhaya çıktı

Yenibosna, Şirinevler, İncirli ve Merter'de etkili olan trafik, zaman zaman açılsa da Haliç’e kadar etkili oluyor.

Öte yandan, İBB verilerine göre saat 08.55 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.

Mega kent İstanbul'da değişmeyen manzara! Trafik durma noktasına geldi, yoğunluk hat safhaya çıktı Mega kent İstanbul'da değişmeyen manzara! Trafik durma noktasına geldi, yoğunluk hat safhaya çıktı Mega kent İstanbul'da değişmeyen manzara! Trafik durma noktasına geldi, yoğunluk hat safhaya çıktı Mega kent İstanbul'da değişmeyen manzara! Trafik durma noktasına geldi, yoğunluk hat safhaya çıktı Mega kent İstanbul'da değişmeyen manzara! Trafik durma noktasına geldi, yoğunluk hat safhaya çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör
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