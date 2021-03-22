Megakent'te trafik kilit!

Normalleşme ile birlikte hafta sonu 2 gün olan sokağa çıkma yasağının bir güne düşürüldüğü İstanbul'da Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı Pazartesi sabahı sona erdi. Yasağın kalkmasıyla mesaiye başlamak için araçlarıyla yollara düşen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Haftanın ilk iş günün bazı bölgelerde trafik kazası, araç arızası ile trafik durma noktasına gelirken, bazı bölgelerde etkili olan yağış nedeniyle bir çok ana yol ve caddelerde de yoğunluk arttı.

KÖPRÜLERİN DURUMU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu bulunurken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafiğin olmadığı gözlendi.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik kilitlendi.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.