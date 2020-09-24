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Megakentteki bazı meydan ve parklar drone ile görüntülendi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 şiddetindeki deprem İstanbul’dan da hissedildi. Deprem sonrası, megakentteki bazı meydanlar drone ile görüntülendi.

Bugün saat 16.38'de Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası megakent drone ile görüntülendi.

AFAD verilerine göre bugün saat 16:38'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 6.86 kilometre altında kaydedi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı.

Deprem İstanbul’dan da hissedildi.  Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında gerçekleşen 4,2 şiddetindeki depremin İstanbul’dan da hissedilmesi sonrası, şehirdeki bazı meydanlar drone ile görüntülendi.

Megakentteki bazı meydan ve parklar drone ile görüntülendi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında gerçekleşen depremin İstanbul'da da  hissedilmesi nedeniyle panikleyen çpok sayıda vatandaş kendini dışarıya atarken, kısa süreli panik yaşandı.

Megakentteki bazı meydan ve parklar drone ile görüntülendi

Depremin hemen ardından Beylikdüzü Meydan, Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi drone ile havadan görüntülendi.

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Editör Ekibi


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