Megan Laurent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Megan Laurent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Megan Laurent adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Megan Laurent Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Megan Laurent 24 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Megan Laurent Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agence 442 yapmaktadır. Megan Laurent, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Megan Laurent'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Megan Laurent Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Megan Laurent isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Megan Laurent Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Megan Laurent futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Charleroi U21

1 Temmuz 2012 yılında Racing Mechelen

1 Temmuz 2014 yılında RAEC Mons

6 Temmuz 2015 yılında AFC Tubize

1 Temmuz 2017 yılında Lierse SK

1 Temmuz 2018 yılında KAS Eupen

17 Ağu 2020 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2022 yılında Francs Borains

Megan Laurent Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Megan Laurent şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Megan Laurent Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RSC Charleroi (-2011)

Belçika U18 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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