Megastar 2 yıl sonra piste döndü! Tarkan'ın Trendyol reklamı sosyal medyaya damga vurdu!

49 yaşındaki Tarkan'ın Trendyol için çektiği reklam filmi televizyonlarda görücüye çıktı. Tarkan'ın reklamda kısa bir süre göründüğü reklam filmi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Tarkan'ın da Trendyol ile çektiği ilk reklam filmini sosyal medya hesabından "İşte çekimlerine gittiğim, günlerdir üzerinde çalıştığımız ilk trendyol reklam filmi" notuyla yayımlaması üzerine paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Herkesin özlediği, yeni albüm beklediği Tarkan yeni albüm öncesi uzun zamandır yer almadığı bir reklam projesiyle dönüş yapması sevenlerini heyecanlandırdı.

Reklam filminde Trendyol kargosunu getiren bir kurye Tarkan'ın şarkılarını söyleyerek dağıtıma başlar. Tarkan'ın Gül Döktüm Yollarına şarkısını söyleyerek bir rezidansa giren kurye çaldığı kapının arkasından Tarkan'ın çıkmasıyla şoka uğrar. O sırada Tarkan'dan kuryenin kaldığı yerden şarkıyı tamamlayarak kargoyu alır.

DUDAK UÇUKLATAN ÜCRET

Tarkan'ın yaptığı reklam anlaşması çok konuşulmuş ve 15 milyon liralık bir anlaşma imzaladığı da öne sürülmüştü. Uzun zaman sonra Tarkan'ın adından söz ettirmesi hayranları sevindirirken şimdi de megastardan bir albüm bekleniyor.